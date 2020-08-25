По данным специалистов «Лаборатории Касперского», как минимум с 2012 года группа DeathStalker занимается кибершпионажем против финансовых и юридических компаний малого и среднего бизнеса по всему миру, в том числе и в России. Главные цели злоумышленников — финтех-, инвестиционные и юридические компании. Российскими организациями группа DeathStalker заинтересовалась в текущем году.

Эксперты следят за деятельностью этой группы с 2018 года и отмечают, что сейчас она стала особенно активной. Ее тактики, техники и процедуры остаются неизменными, при этом не теряют эффективности со временем: заражение происходит через фишинговые письма, содержащие архивы с вредоносными файлами. Когда пользователь нажимает на ярлык (LNK), выполняется вредоносный скрипт и происходит загрузка малвари, в результате чего атакующие получают контроль над устройством жертвы.

Судя по целям и используемым инструментам, группа специализируется на краже данных, связанных с финансовой деятельностью компаний, трейдингом на различных площадках и инвестициями. Более того, исследователи полагают, что DeathStalker — это группа наемников, предлагающих услуги взлома по найму или действующих в качестве своеобразного информационного брокера в финансовых кругах.

Среди инструментов DeathStalker если такие вредоносные семейства, как Powersing, Evilnum и Janicab. Powersing — это имплант на базе PowerShell, которые позволяет делать скриншоты на зараженном устройстве и выполнять скрипты PowerShell. Малварь умеет избегать обнаружения защитными решениями: прежде чем начать атаку, злоумышленники проверяют с его помощью, могут ли они тайно выполнять действия в системе, а затем обновляют скрипты в соответствии с результатами проверки.

Кроме того, в атаках, которые осуществляются с применением Powersing, посредством известного сервиса в легитимный сетевой трафик внедряется бэкдор, что значительно ослабляет защитные возможности устройства. Далее атакующие размещают в легитимных социальных сетях, сервисах для ведения блогов и мессенджерах так называемые резолверы — зашифрованную информацию о настоящих командных центрах, чтобы иметь возможность быстро и незаметно совершить вредоносные действия. В частности, для этих целей хакеры используют Google+, Imgur, Reddit, ShockChan, Tumblr, Twitter, YouTube и WordPress. Все это серьезно затрудняет обнаружение настоящего командно-контрольного сервера.­