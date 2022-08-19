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Специалист Microsoft Рэймонд Чен (Raymond Chen) поделился в блоге интересной историей времен Windows XP. По его словам, музыкальный клип на песню Джанет Джексон «Rhythm Nation» негативно влиял на некоторые жесткие диски со скоростью вращения 5400 об/мин, вызывая сбои в их работе.

Разрушительная музыка

«Один коллега поделился со мной историей о поддержке продукта на Windows XP. [Тогда] крупный производитель компьютеров обнаружил, что воспроизведение музыкального клипа Джанет Джексон «Rhythm Nation» приводит к сбою в работе некоторых моделей ноутбуков, — рассказывает Чен. — Не хотел бы я оказаться в лаборатории, которую они, наверное, создали для изучения этой проблемы».

Как выяснили инженеры неназванного производителя, воспроизведение музыкального видео негативно сказывалось не только на той машине, где проигрывался клип. Сбои возникали даже на ноутбуках конкурентов, которые попросту стояли рядом.

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Оказалось, что разгадка была проста: виновником этих сбоев являлся обычный резонанс, который композиция «Rhythm Nation» вызывала у жестких дисков со скоростью вращения 5400 об/мин (такие модели тогда использовали многие производители).

Если кому-то все еще кажется, что рассказ Чена звучит как забавная и не слишком правдоподобная байка, отмечу, что все официально: музыкальное видео «Rhythm Nation» действительно признано проблемой безопасности, и теперь MITRE присвоила ей идентификатор CVE-2022-38392, хотя клип вряд ли может представлять угрозу для современного оборудования.

В прошлом же эту проблему решили весьма радикальным методом. По словам Чена, производители создали «специальный фильтр, который обнаруживал и удалял нежелательные частоты во время воспроизведения звука», чтобы избежать возникновения резонанса.

«Я уверен, что они повесили на этот аудиофильтр цифровую версию наклейки “Не удалять!”. Хотя боюсь, что за годы, прошедшие с момента внедрения этой хитрости, все уже забыли, для чего она там. Надеюсь, теперь их ноутбуки уже не содержат этот аудиофильтр, необходимый для защиты от повреждений жесткого диска, который они больше не используют», — иронизирует Чен.

Немного истории

Нужно сказать, что опасность резонанса для HDD – достаточно известная тема, и от этой проблемы страдали не только старые модели ноутбуков неназванных производителей. Специалисты по информационной безопасности уже неоднократно изучают вектор так называемых «акустических атак». Давно известно, что правильно подобранные звуковые волны могут вызывать вибрацию «блинов» жестких дисков, а если звук транслируется с определенной частотой, возникает резонанс, который лишь усиливает вибрацию.

Пожалуй, самым известным примером того, что жесткие диски чувствительны к окружающим звукам, является видеоролик, записанный исследователем Брендоном Греггом (Brandon Gregg) в далеком 2008 году. На видео специалист демонстрирует, почему не стоит кричать в дата-центре и объясняет, что даже повышение голоса может привести к сбою.

Также можно вспомнить, что в 2017 году аргентинский специалист Альфредо Ортега (Alfredo Ortega) продемонстрировал атаку HDD Killer, которая при помощи звука на частоте 130 Гц заставляла жесткий диск перестать реагировать на запросы ОС.

Еще один похожий доклад в том же году представила сводная группа специалистов из Принстонского университета и университета Пердью. Тогда эксперты провели серию практических испытаний и проверили на специальном тестовом стенде, как HDD работают под воздействием звуковых волн, поступающих с различного расстояния, под разными углами, с разными частотами и на протяжении различных отрезков времени. Во время испытаний не составило большого труда подобрать оптимальную частоту и расстояние для атаки на каждый из исследуемых жестких дисков.

Если говорить не о лабораторных исследованиях, а о реальных примерах, можно вспомнить инцидент, произошедший в 2018 году в шведском дата-центре Digiplex, ответственном за операции Nasdaq на территории Северной Европы. Тогда из-за чрезвычайно громкой работы системы пожаротушения пострадали жесткие диски, на которых хостились сервисы Nasdaq и финских банков FIM Bank и OP Bank Group.