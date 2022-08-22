Xakep #279. Флуктуация шелл-кода
А если нам хочется усовершенствовать компьютер или ноутбук, в ход идут лобзик, дрель и паяльник! Если ты тоже переполнен жаждой познания, любишь изучать «внутренний мир» операционных систем и софта, а также мечтаешь, чтобы твой комп стал уникальным и неповторимым — эта книга для тебя!
Представляем новую книгу наших резидентов — «Компьютер глазами хакера»! В этот сборник вошли избранные статьи постоянных авторов журнала «Хакер», посвященные тонкой настройке операционных систем, моддингу, различному хакерскому софту и полезным утилитам. В книге описаны:
- Полезные инструменты для Windows и Linux;
- Приемы сокрытия секретных данных в картинках;
- Необходимые утилиты для работы в терминале;
- Переустановка Windows через удаленный доступ;
- Ускорение работы Windows 11 на старом железе;
- Твики, трюки и «секретные» настройки Windows 11;
- Постройка необычного корпуса для компьютера;
- Сборка ноутбука своими руками с нуля;
- Установка суперконденсатора в беспроводную мышь, чтобы заряжать ее за секунды;
- Компьютеры Apple c процессором M1 для хакера.
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