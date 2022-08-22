Боль­шинс­тво поль­зовате­лей не любят что‑либо менять в компь­юте­ре: обыч­но все нас­трой­ки сво­дят­ся к сме­не обо­ев Рабоче­го сто­ла. Да и модифи­циро­вать «железо» берут­ся далеко не все — а вдруг что‑нибудь сло­мает­ся? Мы, хакеры, не такие! Для нас­тояще­го компь­ютер­ного гика нет боль­шего удо­воль­ствия, чем ныр­нуть в самую глу­бину опе­раци­онной сис­темы, что‑нибудь там поменять, перенас­тро­ить и переде­лать, что­бы все зарабо­тало быс­трее, эффектив­нее и луч­ше.

А если нам хочет­ся усо­вер­шенс­тво­вать компь­ютер или ноут­бук, в ход идут лоб­зик, дрель и паяль­ник! Если ты тоже перепол­нен жаж­дой поз­нания, любишь изу­чать «внут­ренний мир» опе­раци­онных сис­тем и соф­та, а так­же меч­таешь, что­бы твой комп стал уни­каль­ным и непов­торимым — эта кни­га для тебя!

Пред­став­ляем новую кни­гу наших резиден­тов — «Компь­ютер гла­зами хакера»! В этот сбор­ник вош­ли избран­ные статьи пос­тоян­ных авто­ров жур­нала «Хакер», пос­вящен­ные тон­кой нас­трой­ке опе­раци­онных сис­тем, мод­дингу, раз­лично­му хакер­ско­му соф­ту и полез­ным ути­литам. В кни­ге опи­саны:

По­лез­ные инс­тру­мен­ты для Windows и Linux;

При­емы сок­рытия сек­ретных дан­ных в кар­тинках;

Не­обхо­димые ути­литы для работы в тер­минале;

Пе­реус­танов­ка Windows через уда­лен­ный дос­туп;

Ус­корение работы Windows 11 на ста­ром железе;

Тви­ки, трю­ки и «сек­ретные» нас­трой­ки Windows 11;

Пос­трой­ка необыч­ного кор­пуса для компь­юте­ра;

Сбор­ка ноут­бука сво­ими руками с нуля;

Ус­танов­ка супер­конден­сатора в бес­про­вод­ную мышь, что­бы заряжать ее за секун­ды;

Компь­юте­ры Apple c про­цес­сором M1 для хакера.

Скидка читателям! На­ши читате­ли могут купить кни­гу «Компь­ютер гла­зами хакера» со скид­кой. В течение пер­вой недели про­даж на сай­те интернет магази­на изда­тель­ства мож­но получить скид­ку 25% по про­моко­ду xakep2022. Скид­ки не сум­миру­ются. Про­мокод сле­дует вво­дить на эта­пе офор­мле­ния заказа, вос­поль­зовав­шись ссыл­кой «У вас есть купон? Наж­мите здесь для вве­дения кода».

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