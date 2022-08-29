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В минувшие выходные специалисты Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) обнаружили в открытом доступе дамп базы данных зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start.

Исследователи сообщили, что дамп в JSON-формате, вероятно, был получен из MongoDB и имеет размер 72 Гб. В общей сложности база содержит информацию о 43 937 127 пользователях (включая тестовые записи). Судя по информации из дампа, он был сделан не ранее 22 сентября 2021.

Так, среди утекших данных можно обнаружить:

имена и фамилии (на русском или английском языках);

адрес электронной почты (7 455 926 уникальных адресов);

хешированные (частично md5crypt) пароли;

IP-адреса;

данные о стране пользователя (24,6 млн из России, 2,3 млн из Казахстана, 2,1 млн из Китая, 1,7 млн из Украины);

даты начала/окончания подписки, последнего входа и так далее (с 19.09.2017 по 22.09.2021).

Эксперты DLBI сообщили, что выборочно проверили случайные записи из дампа через функцию восстановления пароля на сайте start.ru и все логины (email-адреса) оказались действительными.

Представители онлайн-кинотеатра уже подтвердили в официальном Telegram-канале, что утечка подлинная, но уверяют, что все не так страшно: