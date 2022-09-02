Компания Valve удалила несколько десятков Steam-кураторов после того, как индии-разработчик Фабрис Бретон (Fabrice Breton) из COWCAT Games, обнаружил явное мошенничество с целью получения и перепродажи бесплатных игровых ключей.

У себя в Twitter создатель игры Brok the Investigator рассказал о потоке запросов на бесплатные игровые ключи, которые он получил от кураторов Steam сразу после недавнего запуска своей игры. Хотя некоторые из кураторских страниц, без сомнения, были настоящими, Бретон заподозрил, что другие являются мошенниками, использующими искусственно раскрученные кураторские аккаунты для получения бесплатных игровых ключей.

Дело в том, что такие бесплатные ключи можно конвертировать в деньги, перепродавая их на многочисленных серых торговых площадках, и тем самым уменьшая законную прибыль разработчиков, которую те получают от продажи игр.

Чтобы отделить мошенников от настоящих кураторов, Бретон начал раздавать ключи не от полной версии игры, а от бесплатной пробной версии. На первый взгляд эти ключи были неотличимы от ключей для полной версии, и Бретон рассудил, что настоящие кураторы, действительно заинтересованные в Brok the Investigator, быстро заметят разницу и сообщает ему о «проблеме».

Как и предполагал разработчик, всего несколько кураторов обратились к нему с жалобой на получение не тех ключей, «подтверждая, что большинство писем были отправлены мошенниками, которые даже не активировали эти ключи в своей учетной записи, прежде чем опубликовать отзыв», — пишет Бретон.

Более того, теорию разработчика подтверждал и тот факт, что игра быстро появилась на сайтах для перепродажи ключей, вроде Kinguin, Gamivo, G2A.

Бретон рассказывает, что после этого небольшого эксперимента у игры появилось большое количество весьма подозрительных негативных отзывов, написанных кураторами, получившими ключ для пробной версии. Среди них были даже те, кто изменил свою рекомендацию с положительной на отрицательную (как полагает Бретон, после того как разгневанные клиенты с перепродажных сайтов вернулись с вопросами).

«Эти обзоры на 100% фальшивы, ведь учитывая, что я отправил им ключи для пробной версии, они не могли сыграть в полную версию», — отмечает разработчик.

Проблема здесь заключается в том, что система рецензирования в Steam требует, чтобы рецензенты действительно владели игрой и играли в нее, однако кураторы имеют возможность рекомендовать или выбрать любую игру из каталога Steam. Хуже того, когда пользователь Reddit под ником darklinkpower подробно изучил кураторов, раскритиковавших Brok the Investigator, он обнаружил ряд подозрительных сходств между многими из них, включая идентичные даты создания страниц и администраторов.

В итоге сложившаяся ситуация привлекла внимание компании Valve, после чего несколько десятков кураторов, которых изобличил Бретон, были удалены с платформы Steam. Разработчик пишет, что теперь он даже чувствует себя немного виноватым, но все равно не одобряет действия мошенников:

«Я знаю, что эти мошенники часто живут в менее благополучных странах, где зарабатывать на жизнь труднее. Но они должны делать какую-то позитивную работу, создавать что-то, а не просто заполнять почтовые ящики спамом и паразитировать на чужом труде».

Теперь, когда ситуация разрешилась, Бретон рекомендовал Valve изменить программу Steam Curator Connect и ограничить поток мошеннических запросов, с которыми сталкиваются разработчики игр, позволив им самим идентифицировать и проверять доверенных кураторов. Также Бретон предлагает, чтобы Steam «не разрешал кураторам рецензировать игры, которыми те не владеют, или хотя бы позволял игрокам видеть, что куратор действительно играл в игру, и сколько именно времени он в ней провел».