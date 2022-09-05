Представители Samsung сообщили, что еще в конце июля 2022 года системы компании в США были скомпрометированы. Как показало расследование, злоумышленники сумели похитить личные данные клиентов компании.

«В конце июля 2022 года неавторизованная третья сторона сумела получить информацию из некоторых систем Samsung в США, — говорится в сообщении компании. — Приблизительно 4 августа 2022 года, во время расследования мы определили, что пострадала личная информация некоторых клиентов».

Сообщается, что в руки хакеров не попали номера социального страхования или данные банковских карт, но они сумели добраться до имен клиентов, их контактных данных, демографической информации, дат рождения, а также информации о регистрации продуктов. При этом в каждом конкретном случае утекшие данные могут различаться.

В компании подчеркивают, что к расследованию инцидента привлечены сторонние киберкриминалисты и правоохранительные органы. Данных о точном количестве пострадавших пока нет.

Samsung уже оповещает пострадавших клиентов о произошедшем, и рекомендует им проверить аккаунты на предмет подозрительной активности, а также сохранять бдительность: не нажимать на подозрительные ссылки из писем, не загружать подозрительные вложения и так далее.