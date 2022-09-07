Разработчики «хакерского тамагочи» Flipper Zero рассказали, что уже два месяца не могут вернуть 1,3 млн долларов, которые остались на заблокированном без объяснения причин PayPal-аккаунте проекта. Что происходит, не может объяснить даже поддержка PayPal, и разработчики говорят, что происходящее ставит под угрозу производство Flipper Zero.

Напомню, что в 2020 году на Kickstarter собрали рекордные 4 882 784 доллара на производство «хакерского тамагочи» и крайне интересного мультитула Flipper Zero, о создании которого мы тогда поговорили с одним из его авторов Павлом Жовнером.

В начале 2022 года участники Kickstarter-кампании начали получать свои гаджеты, а в июне текущего года наконец стартовала открытая продажа Flipper Zero. О блокировке бизнес-аккаунта PayPal, которая произошла вскоре после этого, разработчики сообщили в официальном Twitter проекта.

Команда Flipper Zero рассказывает, что около половины покупателей выбрали PayPal в качестве способа оплаты (также заказ можно было оплатить банковской картой напрямую), но уже через несколько дней PayPal инициировал процесс проверки аккаунта. «Они попросили какие-то [дополнительные] документы, и мы сразу их предоставили», — пишет команда.

За этим последовало еще несколько запросов от PayPal, на которые разработчики так же ответили, но в итоге они получили лишь сообщение о перманентном бане бизнес-аккаунта Flipper Zero.