Хакерство и пентестинг хоть и ассоциируется с сидением за компьютером, вовсе им не ограничиваются: подобраться к некоторым устройствам или беспроводным сетям можно только лично. В такие моменты думаешь: вот бы существовал этакий хакерский мультитул, который будет всегда под рукой и позволит работать в полевых условиях! А пока одни мечтают, другие делают именно такой девайс и готовятся производить его серийно. Называется это чудо-устройство Flipper.

Если для перехвата Wi-Fi все же существуют портативные устройства, то работа с «железом» в полевых условиях сейчас выглядит так. Ты берешь с собой ноутбук, подходящую отладочную плату с прошивками на все случаи жизни, несколько антенн, адаптеров, плат расширения и внешний аккумулятор для автономности. И не забудь о целом ворохе проводов для соединения всего вышеперечисленного. Добавь органайзер для хранения мелочевки и самодельные корпуса для защиты хрупких компонентов при передвижении. Знакомо?

INFO О том, какие инструменты пригодятся при работе с «железом» читай в статье «Чемоданчик хакера 2020».

Павел Жовнер – гик, задрот и богомол (как он представляется в профиле на «Хабрахабре») – знаком с такой ситуацией даже слишком хорошо. Организуя на питерском ZeroNights 2018 CTF-конкурс, он с нуля разработал подобие вендингового аппарата с кассовым терминалом, который работал на картах RFID. Проблему ненадежного крепления плат он тогда решил радикально: залив текстолит с компонентами ровным слоем прозрачной эпоксидной смолы. Это был его первый опыт создания своих гаджетов, который и раздул страсть к таким самоделкам.

Позже произошло другое важное для истории Flipper событие. ИБ-исследователи обратили свое внимание на протокол Apple для обмена файлами (AirDrop) и заинтересовались его безопасностью. Появилась открытая реализация под названием OpenDrop и стало возможно посылать файлы на айфоны с любого устройства, а не только с гаджетов Apple. Достаточно Raspberry Pi, чтобы начать рассылать всем прохожим картинки на их айфоны, при условии, что они разрешили прием «ото всех».

В интервью «Хакеру» Павел, рассказал, как развлекался с этой возможностью.

До iOS 13, когда ты слал картинку по AirDrop, ее превью показывалось на экране телефона до того, как получатель нажимал «принять» или «отклонить». Я сделал девайс из Raspberry Pi Zero W с батарейкой, который рассылал такие картинки, а моя подруга написала бота для Telegram @AirTrollBot, чтобы генерировать на лету картинку с подписью и нужным соотношением сторон. Часто телефон называется «Света iPhone» или «Юля iPhone», этим я и пользовался, обращаясь к владельцам устройств по имени прямо на картинке. Я просто сидел в метро и иногда видел сразу по десять человек. Всех бомбил персонализированными картинками. Через эту штуку я познакомился с кучей людей и ходил на экспресс-свиданки по пути от метро до работы. Бот может добавлять на картинку никнейм в Телеграме и многие догадывались написать мне. Ну а мальчикам можно анонимно посылать разные приколы. Например, видишь, что это телефон Вадима, и шлешь ему «Вадим — лох!». Потом смотришь как он с недоумением смотрим по сторонам. Очень весело.

Однако у Raspberry Pi нет своего дисплея, непонятно что происходит на устройстве, голый текстолит платы рвет подкладку карманов и его очень легко повредить, а распечатанные на 3D-принтере корпуса выглядят жалко и пользоваться ими неудобно. Таким образом, любая попытка собрать что-то подходящее из готовых модулей и компонентов неизбежно приводит к бесформенному «бутерброду» из плат, который разваливается от любого чиха.

Толчок в нужном направлении дал проект pwngotchi. Этот очаровательный виртуальный питомец нуждается в рукопожатиях, которые контроллеры беспроводных сетей отправляют на этапе создания нового соединения. В активном режиме сбор пакетов с хешами для ключей WPA сопровождается деавторизацией пользователей и принудительным обрывом уже существующих подключений для ускорения процесса. И пусть симпатичная внешность цифрового зверька тебя не обманет – внутри у него работают нейронные сети на основе краткосрочной памяти и методы глубокого обучения с подкреплением. Все это помогает устройству гибко настраивать оптимальные параметры перехвата и анализа трафика в сети.

Впрочем, Flipper вдохновлен не одними тамагочи. Олдовые товарищи наверняка вспомнят проект персонального коммуникатора Cybiko, который позволял своим владельцам в начале нулевых годов самостоятельно создавать динамические беспроводные сети. А различные модули расширения открывали новые возможности: дополнительная оперативная память, воспроизведение MP3 и чтение карточек SmartMedia. Вместе с солидной (по тем временам) библиотекой программ и игр это помогло создать вокруг девайса сообщество увлеченных пользователей.

Так сформировались главные черты будущего устройства: универсальный карманный инструмент хакера для исследования беспроводных сетей. Максимально открытый проект, чтобы каждый мог доработать гаджет под свои нужды. И симпатичный тамагочи, который бы подарил этой вещи индивидуальность.

Внешний вид

На поиск подходящей формы и проектирование корпуса у команды Flipper ушло много времени. Во-первых, было важно создать законченный дизайн, который бы выгодно выделялся на фоне других хакерских девайсов (некоторые из которых доступны лишь в виде голой печатной платы с компонентами). Во-вторых, устройство должно быть компактным, прочным и одновременно удобным, чтобы им можно было пользоваться на ходу.

Наконец, именно в корпусе предстояло разместить все внутренние антенны для беспроводных интерфейсов (о них далее), а также несколько разъемов. На деле это оказалось не самой простой задачей: набор доступной периферии несколько раз менялся в ходе жизни проекта, размеры и форма PCB также претерпели несколько итераций. Все это приходилось всякий раз учитывать и адаптировать соответствующим образом сам корпус.

Как ты наверняка уже заметил, у Flipper необычный дизайн. Талисманом проекта (и персонажем тамагочи) стал кибердельфин. Это одновременно и отсылка к рассказу «Джонни-мнемоник» Уильяма Гибсона (знаковый автор жанра киберпанк, если ты не в курсе), и намек на природное любопытство дельфинов и их эхолокатор, который позволяет с помощью волн воспринимать окружающий мир. Кстати, именно форма плавника (flipper — это «плавник» на английском) обыграна в изгибах корпуса.

Кстати, модный внешний вид Flipper — это заслуга ребят из студии промышленного дизайна DesignHeroes, с которыми Павел Жовнер познакомился в хакспейсе «Нейрон». У них уже был большой опыт в разработке и изготовлении корпусов для электронных устройств из самых разных материалов. Именно они помогли с эскизами будущего продукта, 3D-моделями и первыми напечатанными прототипами.

Экран

Павел Жовнер считает экран одним из ключевых компонентов будущего устройства и готов часами рассказывать всем желающим о преимуществах и недостатках разных технологий. Неудивительно, что к выбору экрана для Flipper он подошел со всей обстоятельностью. Для портативных девайсов, ориентированных на питание от аккумулятора, энергопотребление подсветки дисплея очень важно, и если она потребляет слишком много, то это сильно сократит время автономной работы.

Наиболее экономичны экраны e-ink и в уже упоминавшемся pwngotchi используется как раз такой экран. Увы, у них низкая – порядка секунды – скорость обновления и даже банальная навигация по вкладкам в меню способна растянуться на долгое время. Если же прибегать к частичному обновлению, без перерисовки всего содержимого кадра, то на экране остается видимый след предыдущего изображения (так называемый image ghosting).

В результате для Flipper был выбран старый добрый графический ЖКИ-дисплей с разрешением 128х64 точек и диагональю 1,4 дюйма. Монохромное изображение обладает хорошей контрастностью, так что его видно даже при ярком солнце на улице, а низкое энергопотребление (около 400 микроампер без подсветки) позволяет всегда отображать актуальную информацию на дисплее.

Конечно, наилучшим вариантом для хакерского девайса был бы экран по технологии Sharp memory, которая позволяет в режиме ожидания обновлять картинку лишь раз в несколько секунд, отправляя остальное устройство целиком в сон. Само изображение при этом никуда не пропадает. Именно такие дисплеи используются в современных смарт-часах и фитнес-браслетах. Однако у них все еще негуманная стоимость (порядка $20), что никак не укладывается в бюджет Flipper.