Исследователи из Norton Labs заявляют, что 8 из 10 сайтов, оснащенных поиском, передают все поисковые запросы своих посетителей третьим сторонам. Чаще всего ими оказываются компании, занимающиеся интернет-рекламой.

Для изучения миллиона сайтов эксперты создали специальный краулер, способный обходить так называемые «межстраничные объявления» (interstitials) и другие помехи, требующие взаимодействия с человеком во время браузинга. Этот сканер заходил на сайты, находил строку поиска, искал с ее помощью слово «JELLYBEANS», а затем собирал весь последующий сетевой трафик для анализа.

Идея экспертов заключалась в том, чтобы тщательно изучить каждый HTTP-запрос, и понять, не появляется ли «JELLYBEANS» где-то среди запросов, переданных сторонним партнерам. Оказалось, что именно так и происходит в 81,3% случаев.

Так, сетевые запросы включают URL-адрес, заголовок referer запроса и полезную нагрузку, которая обычно содержит «профиль» браузера и данные о посещениях. Анализ показал, что большинство утечек происходит через заголовок referer (75,8%) и URL-адрес (71%), а полезная нагрузка содержала слово «JELLYBEANS» в 21,2% изученных случаев.

В общей сложности 81,3% сайтов из исследованного миллиона передавали информацию рекламодателям как минимум одним из трех перечисленных способов. При этом в Norton Labs считают, что реальный процент утечек поисковых запросов, скорее всего, даже выше. Дело в том, что многие пейлоады в HTTP-запросах обфусцированы, поэтому анализ мог не обнаружить «JELLYBEANS» среди данных, хотя тестовый поисковый запрос мог там быть.

Интересно, что при этом только 13% сайтов хоть как-то упомянули «search terms» в своих политиках конфиденциальности, а 75% ресурсов отделывались общими заявлениями о возможном «обмене информацией о пользователях с третьими лицами».