По информации СМИ, Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии подвергся хакерской атаке, в ходе которой злоумышленникам удалось похитить секретные документы НАТО. Теперь украденные данные выставили на продажу в даркнете.

О кибератаке на Генштаб страны сообщило местное издание Diário de Notícias. Ссылаясь на собственные источники, журналисты пишут, что в Генштабе узнали об атаке уже после того, как хакеры опубликовали образцы украденных данных в даркнете, сообщив, что продадут полный дамп заинтересованным лицам.

Дело в том, что первыми на предложение продать секретные данные обратили внимание агенты американской киберразведки, которые уведомили о своей находке посольство США в Лиссабоне, а дипломаты уже предупредили правительство Португалии о произошедшей утечке. В настоящее время эксперты из Управления национальной безопасности и Национального центра по кибербезопасности Португалии занимаются расследованием случившегося.

«Это была растянутая во времени и скрытная кибератака с помощью ботов, запрограммированных на обнаружение такого рода документов, которые впоследствии похищались в несколько этапов», — рассказал журналистам один из неназванных источников, близких к расследованию.

Те же источники сообщили изданию, что утекшие документы «чрезвычайно серьезны», и их распространение может спровоцировать в НАТО настоящий кризис доверия к Португалии.

Местные СМИ отмечают, что новость об этой утечке удивила многих членов парламента, которые не понимают, почему секретные военные данные продаются в интернете, а разведслужбы страны не смогли вовремя обнаружить столь серьезное нарушение.

Официальных заявлений о случившемся от португальских властей пока не поступало.