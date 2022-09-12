В конце прошлой недели произошло событие, в реальность которого было бы сложно поверить еще пару лет назад: на сайте Nullsoft опубликована финальная версия Winamp 5.9, которая теперь доступна всем желающим.

Те, кто следил за новостями о некогда легендарном медиаплеере, знают, что его нынешние владельцы давно готовили обновление и перезапуск Winamp. Ведь первые сообщения об этом появились еще в 2018 году.

Напомню, что за долгие годы своего существования Winamp прошел долгий путь и не раз переходил от одной компании к другой. Так, компанию Nullsoft, исходно создавшую Winamp, еще в 1999 году приобрела AOL, которая и поддерживала плеер на протяжении долгих лет. Затем, в 2013 году, разработку программы, уже растерявшей немалую долю своей популярности, решили прекратить, сайт Winamp.com закрылся (последней версией стала 5.666), а права на Winamp в 2014 году выкупила бельгийская компания Radionomy, занимающаяся интернет-радиовещанием.

С тех пор никаких новостей о медиаплеере почти не поступало. Лишь осенью 2018 года, представители Radionomy сделали неожиданное заявление и сообщили, что в 2019 году Winamp преобразится, станет лучше и вернется в строй. Разработчики заявляли, что намерены сделать Winamp универсальным решением для прослушивания всего — подкастов, радио, плейлистов и так далее.

Кроме того, в сентябре 2018 года пользователи обнаружили в сети «утекшую» бета-версию Winamp 5.8, где были исправлены некоторые баги, и появилась поддержка Microsoft Audio. Тогда было не совсем ясно, откуда взялась новая версия, и кто стоял за ее разработкой. Но вскоре глава Radionomy Александр Сабунджан (Alexandre Saboundjian) прояснил, что над Winamp 5.8 работала именно Radionomy, и новая версия содержит исправления для различных багов, в том числе касающихся совместимости с Windows 10, а также убирает из медиаплеера все платные функции, внедренные в Winamp ранее.

К сожалению, обещанного релиза обновленного Winamp в 2019 году пользователи так и не дождались, а версия Winamp 5.8 на протяжении четырех лет так и оставалась самой новой. Тем не менее, в конце прошлого года сайт Winamp.com неожиданно кардинальный редизайн, и на нем был представлен новый логотип медиаплеера. Также на сайте стало можно зарегистрироваться для участия в бета-тестировании нового Winamp , которое обещали начать совсем скоро.

На прошлой неделе бета-тест наконец был окончен, и Winamp 5.9 Final Build 9999 представили широкой публике.

«Это кульминация труда двух команд разработчиков, длившегося четыре года (с момента выпуска 5.8) и прерывавшегося из-за пандемии, — пишет команда в примечаниях к релизу. — Конечному пользователю может показаться, что изменений не так много, но самой большой и сложной частью стал перенос всего проекта с VS2008 на VS2019 и его успешная сборка».

Действительно, самым заметным изменением в Winamp 5.9 стал перенос приложения из Visual Studio 2008 в Visual Studio 2019. Причем этот перенос спровоцировал множество проблем с плагинами в более ранних версиях плеера среди пользователей, у которых не был установлен Visual Studio 2019 Redistributable. В финальном релизе установщик Winamp сам проверит наличие необходимых файлов Visual Studio 2019 и при необходимости предложит установить их.

Также в журнале изменений сообщается, что в этом релизе была улучшена поддержка Windows 11, потоковое вещание через HTTPS://, добавлен новый каталог подкастов и поддержка воспроизведения в высоком разрешении, улучшена поддержка .itz, .mdz, .s3z и .xmz, а поддержка юникода теперь работает нормально.

Хотя в Winamp 5.9 устранили множество ошибок, разработчики обещают, что в версии 5.9.1 будет исправлено еще больше известных багов. Среди них: ошибки в диалоговом окне «О программе», Milkdrop, редакторе AVS, подкастах ml_wire, скине Bento и так далее.

Есть и не слишком хорошие новости для тех, кому нужен декодер NSV VP3 — эта функция теперь признана устаревшей.

«Мы нигде не можем найти старый исходный код On2 VP3, поэтому официально объявляем этот формат устаревшим», — поясняют разработчики.

Полный список изменений, которые Winamp претерпел в период между версиями 5.9 Release Candidate и Final, можно найти в этом журнале.

Скачать обновленный Winamp 5.9 можно на официальном сайте Nullsoft.