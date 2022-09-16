В компании Akamai сообщают, что 12 сентября была зафиксирована новая мощная DDoS-атака на одного из ее европейских клиентов. Инцидент побил предыдущий рекорд, зафиксированный Akamai в июле: пиковая мощность атаки составила 704,8 млн пакетов в секунду.

Напомню, что летний DDoS-рекорд был установлен в ходе атак на неназванного клиента Akamai из Восточной Европы. Тогда некая компания подверглась целой череде DDoS-атак, которые были разбиты на десятки «волн». Под атаками находились сразу несколько IP-адресов, а общее количество инцидентов превысило 75. Эта атака произошла 21 июля 2022 года, длилась около 14 часов и на пиках достигала мощности в 853,7 Гбит/с и 659,6 Мп/с (миллион пакетов в секунду).

Как теперь пишут эксперты, атаки на эту компанию продолжились и 12 сентября достигли своего пика: «мусорный» трафик достиг мощности 704,8 Мп/с, что примерно на 7% выше июльской атаки. При этом мотивы этих настойчивых и масштабных атак остаются неизвестны, хотя с начала года регион Восточной Европы захлестнули атаки различных хактивистов.

Помимо масштаба атаки, злоумышленники также расширили список целей. Если ранее атакующие концентрировались на конкретном центре обработки данных, теперь они распространили атаку сразу на шесть дата-центров в Европе и Северной Америке. Судя по всему, расширение области атак направлено на поражение ресурсов, которые не считаются критически важными и, следовательно, защищены не так хорошо. При этом их простои по-прежнему могут создать проблемы для работы жертвы.

На этот раз Akamai обнаружила и заблокировала 201 атаку (против летних 75), исходившую с 1813 IP-адресов (против 512 ранее).