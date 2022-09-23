Стало известно, что вышедшее на этой неделе обновление Windows 11 22H2 вызывает проблемы с игровой производительностью в системах с графическими процессорами Nvidia.

Пользователи социальных сетей и форумов Microsoft массово жалуются на фризы и заметные лаги во время игр. По их словам, проблема выглядит как беспричинное снижение загрузки на ЦП, которое возникает после установки обновления Windows 11 2022. В некоторых случаях загрузка ЦП снизилась с 80% до 5%.

«Я только что обновился до 22H2, и у меня крайне нестабильный FPS во всех играх. У меня хорошее игровое железо, и раньше я никогда не испытывал проблем (Ryzen 3600, 1070 TI, 16 ГБ ОЗУ). В игры практически невозможно играть», — пишет один из пострадавших.

«У меня тоже очень сильное заикание в играх. Совершенно новый ПК, и до этого обновления он работал нормально. i9-12900k, 3080ti. Пожалуйста, исправьте», — добавляет другой пользователь Reddit.

В Nvidia уже подтвердили, что компании известно о возникшей проблеме. Пока разработчики рекомендуют всем пострадавшим от обновления до Windows 11 22H2 предоставить дополнительные детали произошедшего.

Многие пользователи отмечают, что после отката обновления проблемы с игровой производительностью исчезают. В итоге эксперты советуют пользователи Windows с графическими процессорами Nvidia воздержаться от обновления своих устройств, хотя бы то тех пор, пока Nvidia и Microsoft не поделятся дополнительной информацией о причинах возникновения проблем с игровой производительностью.