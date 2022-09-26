Полиция лондонского Сити сообщила об аресте 17-летнего подростка, чье имя не раскрывается, которого подозревают в причастности к кибератакам.

Подросток был арестован в Оксфордшире, в рамках расследования некого взлома, которое проводится при поддержке Национального агентства по борьбе с преступностью и Национального подразделения по борьбе с киберпреступностью. ИБ-эксперты уверены, что задержанный ответственен за взломы компаний Uber и Rockstar Games. Напомню, что из-за атаки на Rockstar Games в сеть утекли десятки видео с геймплеем GTA VI и куски исходных кодов компании.

В минувшие выходные британские правоохранители заявили об аресте в коротком твите, не раскрывая никаких подробностей случившегося. Чуть позже стало известно, что подростка обвиняют в двух случаях нарушения условий освобождения под залог, а также в двух компьютерных преступлениях. Его имя не раскрывается так как он несовершеннолетний.

Вскоре многие ИБ-эксперты и известный журналист Мэтью Киз (со ссылкой на собственные источники) предположили, что задержанный стоял за недавними громкими взломами компаний Uber и Rockstar Games. Киз пишет, что этим делом, помимо перечисленных выше ведомств, занимается еще и ФБР.

Напомню, что ранее представители Uber официально заявили, что связывают эту атаку с хак-группой Lapsus$, о которой мы писали не раз, и которая «прославилась» серией взломов крупных компаний. В начале текущего года эти пар­ни шан­тажиро­вали Nvidia, слили исходные коды Ubisoft, Microsoft и Samsung, и ском­про­мети­рова­ли Okta. После этих атак, весной 2022 года полиция Лон­дона арестовала семь человек в воз­расте от 16 лет до 21 года «в свя­зи с рас­сле­дова­нием деятель­нос­ти хакер­ской груп­пы».

В нас­тоящее вре­мя все они находят­ся под следс­тви­ем, а двум подросткам предъявлены обвинения. Эти арес­ты сов­пали с объ­явле­нием о том, что нес­коль­ко чле­нов Lapsus$ на вре­мя ухо­дят в отпуск, и тех пор активность группы практически сошла на нет.

Как теперь пишет Мэтью Киз, его источники подтверждают – арестованный подросток, это участник Lapsus$, которого ранее уже задерживали за взлом Microsoft и Nvidia.

Пока правоохранители не делали никаких официальных заявлений, так как, по данным Киза, они готовятся провести еще аресты.