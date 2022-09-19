В минувшие выходные, похоже, произошла одна из крупнейших утечек в истории игровой индустрии. Хакер под ником teapotuberhacker заявил на GTAForums, что взломал как минимум Slack-сервер Rockstar Games и вики Confluence компании.

В сеть уже попали многочисленные видео геймплея Grand Theft Auto VI и исходный код. Официальных заявлений от Rockstar и Take-Two Interactive (издатель и владелец компаниями Rockstar Games) пока нет.

Когда teapotuberhacker только открыл свой тред на GTAForums (уже недоступен, но есть архивная копия) и заявил, что взломал Rockstar, ему никто не поверил. Пользователи шутили и насмехались над хакером, совсем как недавно сотрудники Uber смеялись над злоумышленником, который сообщил им в официальном Slack, что взломал компанию. В итоге в обоих случаях компрометация оказалась совершенно реальной.

Teapotuberhacker утверждает, что похитил «исходный код и ассеты GTA V и VI, а также тестовую сборку GTA VI». В качестве доказательства своих слов он предоставил ссылку на RAR-архив, содержащий 90 украденных видео, связанных с GTA VI, а также скриншоты исходного кода Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto VI. После этого ему поверили.

Ролики, которые уже разлетелись по всему интернету, похоже, были созданы разработчиками для отладки различных функций в игре, включая ракурсы камеры, отслеживание NPC и проработку локаций в Vice City. Некоторые видео содержат озвученные разговоры между главным героем и другими NPC.

Хотя сейчас представители Rockstar и Take-Two Interactive безуспешно пытаются блокировать эти видео и нарезанные из них gif’ки, а оригинальная тема на форуме удалена, хакер продолжает сливать информацию уже в Telegram. Там он обнародовал другие украденные видео и куски исходного кода. К примеру, слил файл с исходниками GTA VI, который состоит из 9500 строк и, судя по всему, связан с выполнением скриптов для различных внутриигровых действий.

Хотя поначалу подлинность утечки вызывала вопросы, после массовых удалений украденных данных все стало очевидно. Также подлинность информации уже подтвердил известный игровой журналист Джейсон Шрайер, при этом ссылаясь на собственные источники в Rockstar.

Интересно, что teapotuberhacker пишет, что не ожидал такого внимания и получил уже больше 3000 личных сообщений. Он говорит, что готов договариваться с Rockstar Games и Take-Two Interactive и просит официальных лиц связаться с ним.

Похоже, взломщик решил вымогать у компаний деньги и в целом заработать на взломе, так как он уже заявил в Telegram, что принимает предложения по продаже исходного кода и ассетов GTA V (суммы рассматриваются только пятизначные), и пока не продает исходный код GTA VI.

Еще один интересный аспект: teapotuberhacker утверждает, что именно он стоял за уже упомянутым выше взломом компании Uber, однако подтвердить или опровергнуть эту информацию пока никому не удалось.

Практически никаких подробностей о самой атаке и о том, как она была осуществлена, пока нет. По информации vx-underground, хакер уже успел пообщаться с пользователями 4chan, где заявил, что использовал социальную инженерию против одного из сотрудников Rockstar. Напомню, что именно это произошло с Uber.

UPD.

Представители Rockstar Games официально подтвердили факт взлома. Согласно заявлению, опубликованному в Twitter, «неавторизованная третья сторона проникла [в сеть компании] и загрузила конфиденциальные данные, включая ранние видеоматериалы, связанные с разработкой следующей части Grand Theft Auto».