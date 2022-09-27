СМИ и пользователи сообщают, что обновиться до новейшей Windows 11 22H2, вышедшей на прошлой неделе, не получается без использования VPN (европейского или американского IP-адреса).

При попытке скачать и установить крупное обновление для Windows 11 через «Центр обновления Windows» ОС предлагает перейти на официальный сайт компании. На сайте при попытке скачать специальную программу-загрузчик открывается пустое окно браузера, и ничего не происходит. Через раздел «установка и обновления» раздел с обновленной версией ОС так же недоступен.

При этом проблема решается включением VPN и сменой IP-адреса на зарубежный (например, европейский или американский). В таком случае загрузить и установить обновление возможно.

Нужно сказать, что остальные патчи и обновления безопасности по-прежнему доступны для пользователей из России, включая корпоративный сегмент.

Напомню, что еще летом 2022 года пользователи обнаружили, что не могут скачать с официального сайта Microsoft образы Windows 10 и 11, а также другие файлы. Тогда операторы англоязычной службы поддержки ответили, что это связано с запретом на загрузку и установку файлов для жителей страны.

Официальных заявлений от компании Microsoft по этому вопросу до сих пор не поступало.