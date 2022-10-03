На прошлой неделе два бывших руководителя eBay были приговорены к тюремным срокам за преследование и травлю супружеской пары блогеров, которые публиковали нелестные статьи о eBay, что крайне раздражало глав онлайн-аукциона.

Официальное сообщение Министерства юстиции гласит, что 47-летний Джеймс Боуг (James Baugh, бывший старший директор eBay по охране и безопасности) был приговорен к 57 месяцам тюремного заключения и двум годам под надзором впоследствии, а 50-летний Дэвид Харвилл (David Harville, бывший директор eBay по глобальной устойчивости) приговорен к двум годам тюремного заключения и двум годам под надзором. Также Боуг и Харвилл обязаны выплатить штрафы в размере 40 000 и 20 000 долларов соответственно.

Напомню, что эта история началась в 2020 году, когда стало известно, что Боуг, Харвилл и еще несколько сотрудников eBay долгое время преследовали и травили супружескую пару из Массачусетса, Ину и Дэвида Штайнеров, управлявших сайтом EcommerceBytes. Дело в том, что статьи Штайнеров с критикой в адрес eBay, а также комментарии к ним, сильно не нравились руководству компании.

Тогда Джеймсу Боугу, который еще являлся старшим директором по безопасности, «дали добро» на решение этой проблемы, а тот придумал и воплотил в жизнь абсолютно безумный план.

Сотрудники аукциона, возглавляемые Боугом и Харвиллом, несколько месяцев терроризировали супругов, присылая им живых тараканов, похоронные венки, окровавленные маски и другие странные вещи, а также отправляя им сообщения с угрозами. Штайнеров доксили в социальных сетях, якобы от лица недовольных продавцов с eBay, их контакты оставляли на досках объявлений, заявляя, что по их адресу проводятся вечеринки свингеров.

За супругами следили даже в реальности: на их машину планировали установить «маячок», чтобы развивать эти жуткие атаки и далее. Когда Боуг и Харвилл заручились поддержкой бывшего полицейского и отправились в Массачусетс, чтобы лично вломиться в дом жертв и установить GPS-трекер на их машину, супруги заметили слежку и обратились в полицию.

Как теперь рассказывают в Минюсте, Боуг и Харвилл «удалили цифровые доказательства», когда узнали о начавшемся полицейском расследовании, и «Боуг дал ложные показания полиции и внутренним следователям, а также сфальсифицировал записи, пытаясь сбить полицию со следа».

Сейчас по этому делу суммарно проходят семь бывших сотрудников eBay (о некоторых их них и о том, как продвигается это дело, мы уже рассказывали ранее). В настоящее время все они признали себя виновными, причем большинство согласились сделать это через несколько месяцев после предъявления обвинений.

«Мистер Боуг и мистер Харвилл использовали возможности интернета, чтобы травить и запугивать супружескую пару, которая не делала ничего, кроме публикации контента, который защищает наша Первая поправка. Токсичное преследование в онлайне и реальной жизни, угрозы и сталкинг обвиняемых были возмутительны, жестоки и не поддаются никакому объяснению. Тем более, эти люди являлись опытными и высокооплачиваемыми руководителями службы безопасности, поддерживаемыми ресурсами огромной корпорации из списка Fortune 500. Их поведение является в высшей степени предосудительным. Справедливые приговоры, вынесенные теперь судом, исключат мистера Боуга и мистера Харвилла из нашего общества на какое-то время. Это должно стать серьезным напоминанием всем, что богатые и привилегированные должности не освобождают и не защищают преступников от ответственности и тюремного заключения», — заявляет прокурор Рэйчел Роллинз.

Другой фигурант этого дела, Филип Кук (Philip Cooke), бывший старший менеджер по безопасности в группе глобальной безопасности eBay, а также отставной капитан полиции Санта-Клары, который помогал сотрудникам eBay запугать блогеров, а затем организовать за ними настоящую слежу уже не в интернете, а в реальности. Признал себя виновным, и в июле 2021 года был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за участие в сговоре с киберпреследованием. Кук попросил суд о снисхождении, заявляя, что в его действиях виновата «культуру употребления алкоголя» в eBay, которая способствовала его алкоголизму.

Четыре других признания вины были получены еще в 2020 году от Стефани Попп (бывший старший менеджер eBay), Стефани Стоквелл (бывший менеджер Global Intelligence Center eBay), Вероники Зиа (бывший подрядчик eBay, работавшая аналитиком в Global Intelligence Center), а также Брайана Гилберта (бывший старший менеджер по спецоперациям в Global Security Team). Эти четверо подсудимых все еще ожидают вынесения приговора.

Интересно, что пострадавшие от рук сотрудников eBay Штайнеры говорят, что намерены продолжать разбирательство и далее. Они решили добиваться справедливости и преследовать всех, «кто несет ответственность за эту преступную кампанию, включая бывшего генерального директора eBay Девина Венига и бывшего директора по коммуникациям eBay Стива Ваймера, а также саму компанию eBay». Нужно сказать, что это логично, ведь прямой приказ «уничтожить» супругов, Боугу и Харвиллу отдало именно начальство.