Производитель спортивных и гоночных автомобилей, компания Ferrari, отрицает, что была атакована шифровальщиком. При этом хак-группа RansomEXX добавила автопроизводителя в список своих жертв и заявляет, что похитила у Ferrari 7 Гб данных.

Представители RansomEXX заявили о взломе Ferrari в минувшие выходные. Хакеры утверждают, что похитили у компании множество документов, которые включают контракты, счета-фактуры, внутреннюю информацию, гайды по ремонту и многое другое.

Как теперь представители Ferrari заявили СМИ, им известно об этой якобы произошедшей утечке данных, однако в компании подчеркнули, что в настоящее время не занимаются расследованием каких-либо атак вымогателей или инцидентов, связанных с кибербезопасностью.

«У Ferrari нет никаких доказательств взлома наших систем или атак программ-вымогателей. Мы подчеркиваем, что никаких сбоев в нашем бизнесе и операциях не было. Компания работает над выявлением источника этих событий и предпримет все необходимые действия по мере надобности», — заявляют в компании.

Интересно, что сообщение RansomEXX не содержит требований выкупа, а хакеры умалчивают о том, как именно они якобы взломали Ferrari.

Напомню, что ранее эта группировка атаковала такие известные компании, как Gigabyte, Hellman Worldwide и модный бренд Zegna. И хотя в прошлом именно эту группировку не уличали во лжи, в целом хакеры порой выдают желаемое за действительное. К примеру, в августе 2022 года операторы вымогателя Clop заявили, что атаковали Thames Water — крупнейшего в Великобритании поставщика воды и услуг по очистке сточных вод. Как оказалось, они перепутали две компании, и на самом деле атаке подверглась другая британская компания, South Staffordshire Water.