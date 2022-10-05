Хакерская группировка Vice Society начала публиковать в сети информацию, в прошлом месяце похищенную у второго по величине школьного округа в США, LAUSD (Los Angeles Unified School District, Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса). Уже обнародованы почти 300 000 файлов.

Напомню, что атака на LAUSD произошла в начале сентября 2022 года, и тогда представители округа сообщали, что их ИТ-системы поверглись атаке вымогателей. LAUSD насчитывает более 1400 школ и образовательных центров, в которых работает более 73 000 человек и учатся около 640 000 детей (от детского сада до 12 класса). К округу относятся как сам Лос-Анджелес, так и еще 31 муниципалитет.

На прошлой неделе власти объявили, что не намерены платить злоумышленникам выкуп, так как выплата не гарантирует восстановления данных, и государственные средства лучше потратить на самих учащихся и их образование.

После этого заявления хак-группа Vice Society, стоящая за атакой на LAUSD, начала публиковать украденные данные на своем «сайте для утечек». Также хакеры пишут, что Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA), которое помогало окружным властям справиться с атакой, лишь впустую тратило их время, поэтому пора «потратить репутацию CISA».

Ранее хакеры заявляли, что им удалось похитить у LAUSD более 500 Гб данных, хотя никаких доказательств этого группировка не предоставляла. Как СМИ сообщают теперь, хакеры обнародовали более 300 000 файлов, среди которых можно обнаружить данные с пометками «Секретно и конфиденциально», «Паспорт», «Инцидент» и так далее.

Эксперты из компании Checkpoint, уже анализирующие огромный дамп, говорят, что он содержит широкий спектр документации и изображений. Во многих бумагах перечислены имена, номера социального страхования, данные о посещаемости, психологические оценки и другая конфиденциальная информация о школьных сотрудниках, подрядчиках и самих учащихся.

В LAUSD заявили, что постараются оперативно уведомить всех пострадавших, чья личная информация могла быть раскрыта в результате утечки, и им будут предоставлены бесплатные услуги кредитного мониторинга.