Центральное бюро расследований Индии (аналог американского ФБР) сообщило о задержании российского гражданина, которого обвиняют во взломе платформы, используемой для проведения экзамена JEE-Main в 2021 году. Этот экзамен проводится при поступлении в различные инженерные вузы страны.

Правоохранители сообщают, что обвиняемый был задержан иммиграционным контролем в международном аэропорту Дели, когда прибыл в Индию из Казахстана. Хотя в официальном пресс-релизе имя россиянина не сообщается, местные СМИ утверждают, что его зовут Михаил Шаргин.

По данным индийских властей, обвиняемый связан со взломом платформы iLeon в сентябре 2021 года, на которой проводился стандартизированный тест JEE. Утверждается, что платформа была скомпрометирована с целью предоставления удаленного доступа некой группе людей, которые в итоге и проходили экзамен от имени студентов.

Сообщается, что такое жульничество на экзамене стоило недешево: за прохождение JEE-Main с каждого студента взимали примерно 14 700–18 400 долларов.

Центральное бюро расследований Индии сообщает, что в связи с этим расследованием обыски прошли в 19 различных локациях, включая города Дели, Пуна, Джамшедпур, Индаур и Бангалор, в результате которых были конфискованы 25 ноутбуков, семь стационарных компьютеров, а также другие улики.