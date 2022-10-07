Стабильная версия ядра Linux (5.19.12), релиз которой состоялся 28 сентября 2022 года, может негативно влиять на дисплеи ноутбуков с Intel GPU на борту. Пользователи сообщают, что наблюдают странные белые вспышки, а разработчики предупреждают, что существует вероятность необратимого повреждения экрана.

На странное поведение своих устройств жалуются многие пользователи, включая владельцев ноутбуков Framework, которые сообщают о проблемах с Arch и Fedora после обновления ядра Linux до версии 5.19.2. Как видно в ролике ниже, экраны их устройств мерцают ярким белым светом, который сами пострадавшие сравнивают со стробоскопами ретро-рейвов.

Как рассказывает инженер Intel и разработчик ядра Вилле Сирьял (Ville Syrjäl), этот баг не только раздражает и не дает нормально работать, но также может привести к повреждению дисплея устройства. Изучив логи пострадавших пользователей, исследователь пришел к выводу, что проблема связана с графическим драйвером и багом, который вызывает нежелательные задержки подачи питания дисплея. В итоге Сирьял категорически не рекомендует использовать ноутбуки с Intel GPU вместе с ядром Linux версии 5.19.12.

Фактически проблема затрагивает все ноутбуки на базе процессоров Intel, где дисплей подключен напрямую к встроенной графике. Это значит, что баг касается ноутбуков Nvidia Optimus и некоторые ноутбуков Intel + Radeon, так как iGP управляет основным дисплеем, даже если активен дискретный GPU.

В настоящее время Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за стабильную ветку ядра Linux, уже подготовил патч для этой проблемы, и в ядре версии 5.19.13 ошибка была устранена.

«Этот выпуск предназначен для устранения регресса в некоторых графических системах Intel, у которых наблюдались проблемы с 5.19.12. Если у вас нет проблемы с 5.19.12, нет необходимости в обновлении», — пишет разработчик.

Пользователям рекомендуется проверять номера версий ядра перед обновлением и избегать Linux 5.19.12, если они используют ноутбуки с процессорами Intel. Тем, кто уже пострадал от этой ошибки, рекомендуется не оставлять экран в режиме мигания надолго, так как это увеличивает вероятность возникновения необратимых повреждений.