На прошлой неделе хак-группа RansomHouse опубликовала на своем «сайте для утечек» данные тайваньской компании ADATA. Злоумышленники заявили, что похитили у производителя документы общим объемом 1 Тб. Тем не менее, представители ADATA отрицают факт взлома и утечки, заявляя, что хакеры публикуют старую информацию, которую еще в 2021 году украли вымогатели из группы Ragnar Locker.

Издание Bleeping Computer цитирует представителей ADATA:

«После нескольких технических проверок мы уверены, что утверждения RansomHouse ложны, и эти данные были украдены Ragnar Locker в 2021 году. После атаки Ragnar Locker в 2021 году ADATA наняла экспертов по информационной безопасности и внедрила эффективные методы для создания надежной защиты. С тех пор ни одна атака на ADATA не увенчалась успехом, и никакая конфиденциальная информация ADATA не была похищена», — заявили в компании.

Напомню, что в 2021 году операторы шифровальщика Ragnar Locker похитили у компании 1,5 Тб конфиденциальных данных, и опубликовали часть из них, попросту залив дамп в файлообменник MEGA.

Исследователи отмечают, что если сравнивать дамп RansomHouse, с данными, украденными Ragnar Locker, получается, что оба набора данных имеют одинаковые временные метки, и в них нет ни одного файла старше мая 2021 года.

Хотя участники RansomHouse не оставили на своих серверах никаких последний с требованием выкупа, хакеры продолжают утверждать, что они взломали ADATA совсем недавно и даже вели с компанией переговоры об украденных данных.