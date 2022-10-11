По информации специалистов Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), сегодня в открытом доступе были опубликованы 5000 строк, по словам хакеров, полученных из базы портала Госуслуг. Представители Минцифры заявили, что опровергают информацию об утечке, и сообщили, что «база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через Госуслуги».

В своем Telegram-канале эксперты DLBI пишут, что данные, вероятно, были получены «благодаря» утекшим ключам к сертификатам, используемым для доступа к Единой Системе Идентификации и Аутентификации (ЕСИА). Они напоминают, что в конце прошлого года стало известно о «сливе» исходных кодов Регионального портала госуслуг Пензенской области и в этих исходниках обнаруживали такие ключи.

В свежем дампе, по словам экспертов, содержится информация за период с 12 декабря 2015 по 24 января 2021, включая:

ФИО;

email-адреса;

телефоны;

пол;

даты рождения;

адреса регистрации и фактического места жительства;

паспорта (серия, номер, кем и когда выдан);

СНИЛС;

ИНН.

Вскоре после этого сообщения DLBI представители Минцифры поспешили опровергнуть информацию об утечке. В ведомстве сообщают: