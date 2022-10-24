Британские власти сообщили, что 22-летний Адриан Квятковски (Adrian Kwiatkowski) приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Хакер похищал неизданные и не публиковавшиеся официально записи всемирно известных музыкантов, а затем продавал украденные треки в даркнете за криптовалюту.

Напомню, что Квятковски был задержан еще в 2019 году. Тогда специальное подразделение британской полиции, занимающееся преступлениями в сфере авторских прав и интеллектуальной собственности, сообщало, что ради хищения редких треков он взламывал облачные аккаунты и учетные записи своих жертв на различных сайтах.

Расследование, приведшее к аресту хакера, было начато окружной прокуратурой Манхэттена, после поступления нескольких обращений от компаний, представляющих интересы пострадавших артистов. Когда стало ясно, что подозреваемый находится в Великобритании, информация о нем была передана местным правоохранителям, которые провели обыски и осуществили задержание.

Ранее правоохранительные органы не раскрывали, какие именно лауреаты многочисленных музыкальных премий пострадали от действий подростка (на момент ареста Адриану Квятковски было 19 лет). Теперь же сообщается, что хакер пытался продать за криптовалюту две неизданные песни британского поп-исполнителя Эда Ширана и еще 12 неизданных песен американского рэпера Лила Узи Верта. В общей сложности при обыске на ноутбуке преступника обнаружили 565 украденных аудиофайлов, включая треки Верта и Ширана.

После ареста Квятковски признал себя виновным по ряду обвинений, включая несанкционированный доступ к компьютерным материалам, изготовление и продажу предметов, нарушающих авторские права, в преобразовании и хранении имущества, полученного преступным путем. Также он признался, что получал криптовалюту в биткоинах за продажу ворованных треков.

На прошлой неделе Королевский суд британского города Ипсвич приговорил хакера к 18 месяцам лишения свободы.