Журналисты издания «Коммерсант» подтвердили информацию о крупной афере, от которой недавно пострадал «Альфа-банк»: мошенники внесли в банкоматы фальшивые купюры на общую сумму более 60 млн рублей, после чего сняли уже настоящие деньги. По информации издания, скомпрометированы были банкоматы NCR, причем преступники использовали пятитысячные купюры «банка приколов».

Напомню, что в начале текущей недели СМИ и Telegram-каналы сообщали, что инцидент произошел в конце августа, и преступники атаковали определенные модели банкоматов, подделав пятитысячные купюры образца 1997 года. Мошенники попросту внесли фальшивые купюры на свои счета в «Альфа-Банке», а банкоматы не обнаружили подделки и приняли все наличные.

По данным источников, в общей сложности банкоматы приняли больше 12 300 фальшивых купюр, то есть ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Когда все фальшивки были пущены в дело, мошенники сняли уже настоящие деньги через другие банкоматы.

Как теперь пишет «Коммерсант», мошенническая атака длилась несколько дней и осуществлялась через устаревшие банкоматы американской компании NCR. Мошенники вносили в них купленные в сувенирных магазинах и немного усовершенствованные пятитысячные купюры «банка приколов».

Причем, пока полиция проводила проверку по заявлению банкиров, обнаруживших подозрительную активность, преступники еще несколько дней продолжали осуществлять свои махинации. То есть их жертвами могли стать не только банкиры, но и обычные граждане, которым банкоматы при снятии наличных могли выдать купюры «банка приколов».

В ходе расследования было установлено, что для своей атаки преступники выбрали два типа банкоматов компании NCR с устаревшими ПО и устройствами приема купюр. При этом усердствовать в изготовлении фальшивок злоумышленникам не пришлось: купюры были приобретены в сувенирных магазинах и лишь немного доработаны. Издание отмечает, что признаки подделки были видны невооруженным глазом, а экспертиза показала, что фальшивки напечатаны способом цветной электрографии на обычном ксероксе, и уже после на купюры нанесли имитацию некоторых степеней защиты.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), потерпевшими по которому проходят «Альфа-банк» и ряд небольших кредитных учреждений. Журналисты пишут, что дело возбудило УВД по Северо-Восточному округу столицы.

По информации «Коммерсанта», шансы раскрыть это преступление у правоохранителей неплохие, так как они якобы уже вышли на след организаторов, которые не сумели надежно скрыть свои следы. Так, практически все банковские счета и карты были оформлены на подставных лиц (дропов), которые якобы сильно злоупотребляли алкоголем. Именно эти люди вносили в банкоматы фальшивки, а затем снимали настоящие деньги. При этом до организаторов аферы якобы доходила не вся выручка: алкоголики успевали потратить часть денег в ближайших к банкомату магазинах.

В «Альфа-банке» заявили, что на время проведения следствия воздерживаются от комментариев.

Интересно, что в 2019 году уже имел место похожий инцидент с банкоматами NCR, которые принадлежали МКБ, «Юникредит-банку» и «Райффайзенбанку». Тогда преступники внесли в банкоматы около 1,5 млн рублей пятитысячными купюрами из «банка приколов», а впоследствии успешно их обналичили. Тогда эксперты объясняли, что в банкоматах определенных моделей используются устаревшие валидаторы, представляющие собой нечто вроде сканера с УФ-лампой.