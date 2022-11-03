Эксперты Proofpoint обнаружили массовую проблему на американских новостных сайтах. По их словам, злоумышленники используют скомпрометированную инфраструктуру неназванной медиакомпании для развертывания на сайтах СМИ вредоносного JavaScript-фреймворка SocGholish (также известного как FakeUpdates).

«Упомянутая медиакомпания — это фирма, которая предоставляет как видеоконтент, так и рекламу крупным новостным агентствам. Она обслуживает множество различных компаний на разных рынках в Соединенных Штатах», — объясняет Шеррод ДеГриппо (Sherrod DeGripp), вице-президент по исследованию и обнаружению угроз в Proofpoint.

Издание Bleeping Computer, с которым исследователи поделились своими выводами, пишет, что эксперты отлеживают хакерскую группу, стоящую за этими атаками, под идентификатором TA569.

Хакеры внедрили вредоносный код в безобидный файл JavaScript, который загружается на сайты новостных ресурсов. Затем этот файл используется для установки SocGholish, заражающий посетителей скомпрометированных сайтов различной малварью, обычно замаскированной под поддельные обновления браузера, распространяемые в виде ZIP-архивов (например, Chromе.Uрdatе.zip, Chrome.Updater.zip, Firefoх.Uрdatе. zip, Opera.Updаte.zip, Oper.Updte.zip).

Обфусцированный вредоносный JavaScript

«Proofpoint Threat Research обнаружила систематические инъекции, затрагивающие медиакомпанию, которая обслуживает многие крупные новостные агентства. Эта медиакомпания предоставляет своим партнерам контент через Javascript», — сообщает команда Proofpoint Threat Insight в Twitter.

По данным аналитиков, суммарно вредоносное ПО было установлено на сайтах более чем 250 американских новостных агентств, некоторые из которых являются крупными и известными организациями (названия пострадавших ресурсов не раскрываются). Хотя общее количество пострадавших СМИ неизвестно, в Proofpoint заявляют, что среди жертв этой кампании есть ведущие издания из Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Майами, Вашингтона и так далее.

Исследователи говорят, что группировка TA569 и ранее использовала медиа для распространения SocGholish, и эта малварь в итоге может привести к последующим заражениям, включая вымогательские атаки.

«Ситуацию необходимо внимательно отслеживать, поскольку мы заметили, что TA569 повторно заражает одних и те же жертв всего через несколько дней после восстановления», — предупреждают в компании.

Ранее SocGholish использовался небезызвестной русскоязычной группировкой Evil Corp, и обнаруженная в 2020 году вредоносная кампания весьма напоминала текущую. Напомню, что тогда более 30 крупных компаний в США оказались заражены малварью, которая распространялась посредством поддельных предупреждений о необходимости обновить ПО, рассылаемых через десятки скомпрометированных сайтов американских газет. Зараженные таким образом машины позже использовались в качестве точки входа в корпоративные сети, где злоумышленники развертывали вымогателя WastedLocker.

Кроме того, следует сказать, что недавно Microsoft обнаружила использование SocGholish в сетях компаний, зараженных червем Raspberry Robin.

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