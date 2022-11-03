Компания Phylum, специализирующаяся на безопасности цепочки поставок, обнаружила в репозитории PyPI 29 вредоносных пакетов (список можно найти ниже), которые заражали своих жертв малварью W4SP, нацеленной на хищение данных.

По словам исследователей, вредоносные пакеты имитировали реально существующие популярные библиотеки (также заимствуя их код), то есть использовали тайпсквоттинг для привлечения жертв. Согласно статистике Pepy.tech, суммарно эти пакеты были загружены более 5700 раз.

Один из поддельных пакетов

«Эта атака начинается с копирования существующих популярных библиотек и простого внедрения вредоносного оператора __import__ в готовую кодовую базу, — рассказывают эксперты. — Преимущество, которое получал злоумышленник от копирования существующих легитимных пакетов, заключалось в том, что целевая страница для пакета PyPI генерируется из setup.py и README.md. То есть атакующий сразу получал выглядящую натурально целевую страницу с рабочими ссылками и так далее. Если не проводить тщательную проверку, беглый взгляд мог привести к мысли, что это легитимный пакет».

В своем отчете аналитики подробно объясняют, с какими проблемами им пришлось столкнуться при изучении обфусцированного кода (более 71 000 символов), который оказался «довольно грязным», и через который пришлось буквально продираться.

Обфусцированный код typosquats

В конечном итоге исследователи пришли к выводу, что малварь, которую распространяют эти пакеты, это инфостилер W4SP, который похищает токены Discord, файлы cookie и сохраненные пароли своих жертв.

Издание Bleeping Computer сообщает, что на этой неделе малварь в PyPI обнаружил и независимый ИБ-специалист Хауке Любберс (Hauke Lübbers). Ему удалось найти тайпсквоттерские пакеты pystile и threading, содержащие малварь GyruzPIP.

По словам эксперта, это вредоносное ПО основано на опенсорсном проекте evil-pip, который опубликован в сети «исключительно в образовательных целях». Также он обнаружил на GitHub два репозитория (1, 2), предположительно, принадлежащих авторам этой малвари, о которых сообщил команде безопасности платформы.

Любберс уже уведомил о вредоносных пакетах администраторов PyPI, хотя он полагает, что, вероятно, пакеты нужно использовать качестве зависимостей, чтобы они начали демонстрировать вредоносное поведение.

Список вредоносных пакетов, обнаруженных исследователями Phylum:

  1. algorithmic
  2. colorsama
  3. colorwin
  4. curlapi
  5. cypress
  6. duonet
  7. faq
  8. fatnoob
  9. felpesviadinho
  10. iao
  11. incrivelsim
  12. installpy
  13. oiu
  14. pydprotect
  15. pyhints
  16. pyptext
  17. pyslyte
  18. pystyle
  19. pystyte
  20. pyurllib
  21. requests-httpx
  22. shaasigma
  23. strinfer
  24. stringe
  25. sutiltype
  26. twyne
  27. type-color
  28. typestring
  29. typesutil

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