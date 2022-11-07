Хак-группа LockBit взяла на себя ответственность за атаку на немецкую компанию Continental — производителя шин, автомобильной электроники и других комплектующих. Злоумышленники заявляют, что похитили данные из систем Continental и угрожают опубликовать их на своем «сайте для утечек», если компания не выплатит выкуп.

Издание Bleeping Computer рассказывает, что пока хакеры не сообщают никаких подробностей об украденных данных, а также не пишут, когда произошла атака и утечка.

Обычно вымогатели публикуют похищенные данные на своих сайтах, чтобы напугать жертв и заставить их вернуться за стол переговоров. Поскольку LockBit заявляет, что опубликует всю украденную у Continental информацию, исследователи полагают, что компания не договорилась с вымогателями или сразу отказалась выполнять их требования.

Интересно, что в ответ на запросы прессы представители Continental не стали комментировать заявления LockBit и не сообщили никаких подробностей об атаке. Вместо этого в компании сослались на старый пресс-релиз от 24 августа 2022 года, в котором сообщалось о кибератаке на системы Continental.

Согласно этому пресс-релизу, в начале августа компания обнаружила брешь в своей системе безопасности, после того, как злоумышленники проникли в некоторые из ее ИТ-систем. Документ гласит, что после обнаружения атаки Continental предприняла «все необходимые защитные меры для восстановления целостности своих ИТ-систем», и в настоящее время проводится расследование инцидента, к которому привлечены сторонние ИБ-эксперты.