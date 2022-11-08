Палмер Лаки (Palmer Luckey), основатель компании Oculus и один из создателей VR-гарнитуры Oculus Rift, создал VR-шлем, который в буквальном смысле убьет пользователя в случае его смерти в игре. Напомню, что Oculus была продана Facebook* в 2014 году за 2 миллиарда долларов, и ее технологии легли в основу метавселенной, которую сейчас активно развивает Марк Цукерберг.

В своем блоге Лаки рассказывает, что вдохновился идеями из Sword Art Online (SAO). Это популярнейшая серия ранобэ японского писателя Реки Кавахары с иллюстрациями художника, выступающего под псевдонимом abec. В настоящее время по SAO выпускается манга, аниме адаптации, а также видеоигры.

Чтобы понять задумку Лаки, нужно объяснить, что по сюжету SAO виртуальная реальность почти неотличима от настоящей, а 6 ноября 2022 тысячи игроков оказались заперты в ловушке в своих VR-гарнитурах NerveGear. Чтобы вернуться из MMORPG в реальный мир, им нужно добраться до 100-го этажа (уровня) и победить босса, причем им угрожает смерть из-за скрытого в NerveGear СВЧ-генератора, который убьет их, если они умрут в игре, попытаются снять или испортить гарнитуру.

Лаки, приурочивший свою публикацию к указанной дате из SAO, пишет, что не только реалистичная графика, но и «угроза серьезных последствий может сделать игру реальной». Хотя, по его словам, эта «область механики видеоигр никогда не исследовалась», это не совсем так. Еще в 2001 году на арт-инсталляции PainStation игроки в Pong могли ощутить на себе «тепло, толчки и электрические удары разной продолжительности». В том же году на Tekken Torture Tournament проводилось соревнование, в котором «32 добровольных участника получили бодрящие, но несмертельные удары электрическим током в соответствии с травмами, полученными их экранными аватарами».

«Идея привязать свою реальную жизнь к виртуальному аватару всегда завораживала меня. Вы мгновенно поднимаете ставки до максимального уровня и заставляете людей в корне переосмыслить то, как они взаимодействуют с виртуальным миром и игроками внутри него, — рассказывает Лаки. — Хорошая новость заключается в том, что мы на полпути к созданию настоящей [гарнитуры] NerveGear. Плохая новость состоит в том, что пока я понял только ту часть, которая тебя убивает».

По его словам, если в SAO игроков убивали мощные СВЧ-генераторы, которые создатель NerveGear поместил в гарнитуры и сумел скрыть ото всех, в реальности для этого потребовалось бы «присоединить гарнитуру к громадной аппаратуре».

Вместо этого Лаки поместил в реальное устройство (которые выглядит как модифицированный Meta Quest Pro, см. верхнюю иллюстрацию) три заряда взрывчатки, которые заложены прямо надо лбом пользователя. Их работа привязана к фотодатчику, который обнаруживает, когда гарнитура «видит» красный экран, мигающий с определенной частотой.

«Когда отображается game-over экран, заряды срабатывают, мгновенно уничтожая мозг пользователя», — объясняет Лаки.

Также он пишет, обычно использует такие заряды «для другого проекта», и тут стоит отметить, что Лаки также является основателем компании Anduril, оборонного подрядчика, который не раз выигрывал крупные правительственные контракты и занимается, например, разработкой барражирующих боеприпасов, технологий защиты от дронов и созданием подводных дронов.

Тем не менее, судя по всему, VR-технологии все еще всерьез интересуют создателя Oculus, так как он рассказывает о дальнейших планах по созданию механизма защиты от несанкционированного доступа, «который, как и в NerveGear, сделает невозможным снятие или уничтожение гарнитуры».

Лаки с иронией признается, что из-за «огромного количества сбоев, которые могут произойти и убить пользователя в неподходящее время», он все же не рискнул тестировать свой концепт на себе.

«На данный момент это просто произведение офисного искусства, напоминание, заставляющее задуматься о неисследованных направлениях геймдизайна, — заключает он. — Насколько я знаю, это первый научный прототип VR-устройства, которое действительно может убить своего пользователя. И вряд ли он будет последним».

* Запрещена в России. Ныне принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и так же запрещенной в России.