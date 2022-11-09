Пользователи заметили, что разработчики Windows 11 тестируют показ рекламы во всплывающем меню выхода, которое открывается через меню «Пуск». Пока таким способом продвигают облачное хранилище OneDrive, а также напоминают пользователям, что неплохо было бы создать и заполнить учетную запись Microsoft.

О новой функциональности сообщил пользователь Twitter под ником Albacore, продемонстрировав нововведение Microsoft на скриншотах. Похоже, реклама впервые появилась в Windows 11 Build 25227.

Журналисты издания Bleeping Computer попытались воспроизвести действия Albacore, но так и не увидели никакой рекламы. В итоге они пришли к выводу, что пока компания проводит A/B-тестирование, пытаясь оценить потенциальную успешность такой функциональности на устройствах участников программы Windows Insider, или пока рекламу показывают лишь ограниченному кругу пользователей.

В Microsoft пока никак не прокомментировали находку пользователей, а в социальных сетях на это решение компании отреагировали отрицательно. Так, некоторые пользователи пишут, что Windows 11 «становится все хуже с каждым обновлением», а другие отмечают, что это весьма странное место для размещения рекламы, учитывая, что «половина меню “Пуск” и так предназначена для рекомендаций».

Напомню, что это далеко не первый эксперимент Microsoft по внедрению рекламы в собственные продукты. К примеру, минувшим летом пользователи обнаружили рекламу подписок Microsoft 365 Family в меню Office 2021.

За несколько месяцев до этого, весной 2022 года, компания внедрила рекламу прямо в «Проводник», чем вызвала недовольство пользователей. Правда, тогда в Microsoft сообщили, что произошла ошибка, и это был экспериментальный баннер, «который не предназначался для внешней аудитории».

В 2016 году Microsoft показывала рекламу OneDrive в приложении «Проводника». Также два года назад компания тестировала рекламу бесплатных веб-приложений Office прямо в строке меню Wordpad для Windows 10, а реклама Edge отображалась в меню «Пуск» Windows 10 каждый раз, когда пользователь искал конкурирующий браузер.