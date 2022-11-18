Разработчики F5 выпустили исправления для продуктов BIG-IP и BIG-IQ. Патчи устранили две серьезные уязвимости, позволявшие неаутентифицированным злоумышленникам удаленно выполнить произвольный код (RCE) на уязвимых конечных точках.

К счастью, эксплуатация обеих проблем требует соблюдения определенных условий, что делает эти уязвимость сложными для использования. Однако F5 предупреждает, что успешная эксплуатация может привести к полной компрометации устройств.

Наиболее серьезной из двух уязвимостей является CVE-2022-41622 (8,8 балла по шкале оценки уязвимостей CVSS), представляющая собой CSRF-баг в iControl SOAP, затрагивающий BIG-IP и BIG-IQ. Эксплуатация позволяет удаленному неаутентифицированному злоумышленнику получить root-доступ к интерфейсу управления устройством, даже если сам интерфейс не подключен к интернету.

Однако для использования проблемы требуется, чтобы злоумышленник имел некоторое представление о целевой сети, а также ему придется убедить вошедшего в систему администратора посетить вредоносный сайт, настроенный для эксплуатации CVE-2022-41622.

Интересно, что для устранения CVE-2022-41622 администраторам рекомендуется отключить обычную аутентификацию для iControl SOAP после установки патча.

Вторая уязвимость, CVE-2022-41800 (8,7 балла по шкале CVSS), представляет собой RCE и позволяет злоумышленнику с правами администратора выполнять произвольные шелл-команды через файлы спецификации RPM. Проблема так же представляет угрозу для BIG-IP и BIG-IQ.

Обе проблемы были обнаружены исследователями из компании Rapid7 в июле 2022 года и доведены до сведения F5 в августе 2022 года. На этой неделе Rapid7 обнародовала подробный отчет об этих недостатках, раскрывающий технические подробности уязвимостей.