По информации The Wall Street Journal, за последний год Meta Platforms* уволила или наказала более двух десятков сотрудников и подрядчиков, так как они компрометировали или захватывали учетные записи пользователей Facebook** и Instargam**.

Издание сообщает, что среди уволенных были подрядчики, которые работали охранниками на различных объектах социальной сети. Они сумели получить доступ к внутреннему инструменту, который позволял им помогать «знакомым пользователям», если тем нужно было получить доступ к аккаунту с забытым паролем или если их учетные записи были заблокированы. В итоге возник настоящий черный рынок по предоставлению «услуг» пользователям, которые потеряли доступ к своим учетным записям.

Упомянутый инструмент, недоступный простым пользователям, называется «Oops» (сокращение от Online Operation), и злоупотребления им привели к росту числа «посредников», которые брали у пользователей тысячи долларов, а в обмен связывались с инсайдерами, которые готовы были сбросить блокировку для чужого аккаунта.

Журналисты пишут, что с помощью такого альтернативного способа восстановления учетных записей, который в основном был доступен сотрудниками, их друзьями и семьям, а также деловыми партнерами и общественными деятелями, были обработаны 50 270 отчетов в 2020 году (по сравнению с 22 000 в 2017 году).

И конечно, дело не ограничивалось обычным восстановлением аккаунтов друзей. К примеру, в одном случае бывший подрядчик Meta* помогал неназванным третьим лицам незаконно завладеть чужими учетными записями Instagram**. Когда все вскрылось, этот человек утверждал, что его обманом вынудили использовать Oops для сброса аккаунтов.

В другом случае подрядчицу уволили после проведения внутреннего расследования, которое показало, что она передала несколько учетных записей в руки хакеро. Сообщается, что за свои «услуги» женщина получила от злоумышленников несколько платежей в биткоинах.

* Деятельность компании Meta признанной экстремистской, организация запрещена в России.

** Принадлежат компании Meta, запрещены в России