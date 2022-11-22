Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Эстонии, которые убедили сотни тысяч человек инвестировать в облачный майнинговый сервис HashFlare и фейковый банк виртуальной валюты под названием Polybius. На самом деле у мошенников не было никакого банка, а майнинговые мощности составляли менее 1% от заявленных.

Согласно судебным документам, Сергей Потапенко и Иван Турыгин были арестованы в Таллине и в настоящее время ожидают экстрадиции в США. Следователи говорят, что в общей сложности мошенники собрали со своих жертв 575 млн долларов и использовали подставные компании для отмывания денег, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

Согласно обвинительному заключению, Потапенко и Турыгин утверждали, что HashFlare — это масштабный облачный сервис по добыче криптовалюты, который якобы позволяет пользователям арендовать у компании вычислительные мощности и при этом оставлять себе часть добытой таким образом криптовалюты. Правоохранители объясняют, что на самом деле у HashFlare вообще не было заявленного оборудования для майнинга.

«Оборудование HashFlare выполняло добычу биткоинов на мощности менее 1-3% от заявленной вычислительной мощности, которую оно якобы имело, — пишут в Минюсте. — Когда инвесторы пытались вывести свои доходы от майнинга, ответчики не могли расплатиться добытой криптовалютой, как обещали. Вместо этого ответчики либо сопротивлялись осуществлению платежей, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую приобретали на открытом рынке, а не валютой, которую те добывали».

HashFlare работал с 2015 по 2018 год, после чего был закрыт, якобы из-за нестабильности на рынке и высоких затрат на обслуживание оборудования и электроэнергию. По данным властей, на самом деле Потапенко и Турыгин построили классическую финансовую пирамиду или «схему Понци» и предпринимали различные меры, чтобы затруднить получение клиентами своих средств. К примеру, они требовали от пользователей документы, удостоверяющие личность, перед снятием средств (якобы в рамках политики Know-Your-Customer).

Кроме того, Потапенко и Турыгин обвиняются в том, что предлагали жертвам вложиться в банк виртуальных валют Polybius. По информации следствия, таким образом мошенники выманили у пользователей более 25 миллионов долларов, хотя вообще не создавали никакого банка и не планировали выплачивать кому-либо дивиденды.

Также их обвиняют в использовании подставных компаний и фальшивых контрактов для отмывания доходов, в сговоре с целью отмывания денег, с которым сопряжено «по меньшей мере 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалют».

ФБР уже создало специальную страницу, через которую пострадавшие могут связаться с властями.

В общей сложности Потапенко и Турыгин обвиняются по 17 пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.