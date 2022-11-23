Известный хакер Джордж «GeoHot» Хотц, знаменитый тем, что в 17 лет сумел осуществить джейлбрейк iPhone, а затем взломал Sony PlayStation 3, согласился стать стажером в Twitter Илона Маска на 12 недель. В компании, где после сокращения штата осталось лишь около 2500 сотрудников (против 7500 человек изначально), Хотц обещает улучшить работу поиска.

Напомню, что в последние годы Хотц занимался собственным автомобильным стартапом Comma.ai. В его рамках GeoHot с нуля создал систему, которая может превратить обычный автомобиль в беспилотный.

Интересно, что в 2015 году, когда Хотц еще только начинал работать над этим проектом, ему поступило предложение о работе из компании Tesla. Илон Маск лично предлагал Хотцу присоединиться к Tesla и поработать над собственной системой, которая смогла бы заменить Mobileye (в конце 2016 года чипы и софт Mobileye были заменены вторым поколением Autopilot). Но хакер тогда отказался от предложенной вакансии, иронично пообещав Маску, что свяжется с ним, «когда разгромит Mobileye».

После этого юристы Tesla помешали Хотцу приобрести Tesla Model S 60 с Autopilot 2.0 на борту. Хакер уже оформил заказ и назначил дату доставки, однако Tesla неожиданно задержала автомобиль. Вместо этого Хоцу позвонил один из юристов компании и в ходе беседы напомнил, что кража чужой интеллектуальной собственности преследуется по закону. Дело в том, что в Tesla заподозрили, что Хотц попытается сделать свой Open Pilot совместимым с новым железом Autopilot и вообще захочет использовать наработки Tesla для своего проекта.

Однако, похоже, старые конфликты теперь остались в прошлом. Сейчас Илон Маск активно меняет компанию Twitter, которую приобрел в прошлом месяце. В частности, мы уже рассказывали о том, что в компании осталось около 2500 сотрудников (против исходного штата в 7500 человек), и первым же делом после покупки Маск уволил весь топ-менеджемент.

Всем оставшимся сотрудникам Маск предложил перейти на «хардкорный режим» работы, то есть готовиться к переработкам и работе с исключительно высокой интенсивностью. Несогласным Маск предложил уйти из компании добровольно. По данным СМИ, после этих масштабных «чисток» Маск уже приступил к набору нового персонала и сейчас ищет талантливых разработчиков для создания Twitter 2.0.

На прошлой неделе Джордж Хотц неожиданно поддержал Маска, и заявил, что хардкорный режим работы – это именно то, что нужно компании. «Именно с таким подходом создаются невероятные вещи», — писал Хотц.

Более того, GeoHot заявил, что готов и сам поработать в Twitter с минимальной заработной платой, в качестве интерна, так как он полагает, что его работа в Comma.ai на данный момент завершена и покидает компанию (в настоящее комплекты, совместимые с 200 автомобилями продаются за 1999 долларов США).

На эти заявления обратил внимание Маск, который в итоге предложил Хотцу обсудить возможную работу в Twitter.

В итоге, как сообщают СМИ и пишет сам Хотц, он проработает в компании 12 недель и пройдет в компании своего рода «стажировку», во время которой, в частности, постарается улучшить работу расширенного поиска.

При этом GeoHot отмечает, что ему просто нравится заниматься такими вещами: учиться и что-то улучшать. Он пишет, что обожает погружаться в сложные кодовые базы и разбирать механизмы, чтобы понять, как они работают.