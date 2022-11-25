По данным СМИ, финансовые услуги в даркнете развиваются из-за санкций. В частности, в даркнете возросло число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги.

«Коммерсант» сообщает, что услуги по проведению трансграничных платежей набирают популярность. Причиной для этого стали трудности с проведением средств через банки, в том числе в связи с отключением их от международных платежных сервисов или отказом контрагентов. Хотя заметная часть таких услуг находится в серой зоне, применяться они могут и в легальных схемах, отмечает издание.

В объявлениях, которые изучили журналисты, предлагается создание цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Чтобы получить услугу по получению средств, клиент должен обратиться к посреднику в Telegram-канал или на электронную почту и обговорить условия. После этого посредник примет от зарубежного покупателя средства на свою банковскую карту или SIM-карту.

Продавцу деньги переводятся в криптовалюте, но на индивидуальных условиях может быть выплачен и фиат. Так, в изученных объявлениях вывод предлагался раз в сутки от 100 000 рублей. Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отмечает, что если раньше такие предложения были единичными, то сейчас счет идет на десятки.

По сути, такие сервисы составляют конкуренцию легальным компаниям, предоставляющим услуги по приему карт Visa и Mastercard, выпущенных иностранными банками, для оплаты товаров и услуг в России. Такие компании, в частности Prodamus и Life Pay, берут комиссионные в размере 8,5–10%.

Главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян говорит, что 20–30%, часть расходов контрагента может быть замаскирована в виде комиссий по конверсионным операциям и за открытие вспомогательных счетов. А руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев уточняет, что в ряде случаев комиссия и вовсе может превышать 50% от суммы проводимых денежных средств.

Тем не менее, такая цепочка может быть нужна для экспорта товаров, работ, услуг из РФ в любую страну СНГ в тех случаях, когда такие товары и прочее подлежат тому или иному виду госконтроля в России, соблюсти который экспортер по тем или иным причинам не может или не хочет, считает партнер коллегии адвокатов «Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин. В СНГ, уточняет юрист, действует зона свободной торговли: российские товары ввозными пошлинами не облагаются. Но товары могут быть обложены в стране назначения другими сборами.