По информации «Лаборатории Касперского», российские организации страдают от атак вредоноса CryWiper. Он выдает себя за программу-вымогатель и требует выкуп, однако на самом деле не шифрует, а уничтожает файлы пострадавших.

Исследователи сообщают, что после заражения устройств CryWiper повреждает файлы жертв и отображает сообщение с требованиями выкупа. В записке злоумышленники оставляли адрес электронной почты и биткоин-кошелька, требуя за расшифровку данных более 500 000 рублей (0,5 BTС).

На самом деле файлы испорчены без возможности восстановления. При этом анализ кода малвари показал, что это не ошибка разработчика, а умышленное уничтожение данных.

Эксперты отмечают, что адрес почты, который злоумышленники оставляют для связи, ранее фигурировал в других атаках. Так, эти контактные данные ранее связывали с шифровальщиком Xorist. Это может означать, что либо распространитель малвари ранее использовал вымогатели, а в новой атаке переключился на вайперы, либо злоумышленники используют сторонние данные, чтобы ввести в заблуждение исследователей. Также, чтобы дополнительно усложнить работу ИБ-специалистов, CryWiper запрещает доступ к атакованному устройству по RDP .

Сообщается, что вайпер уничтожает содержимое файлов всех форматов, за исключением тех, которые отвечают за работу самой системы. Под прицелом — базы данных, архивы, документы. При этом малварь не принимает решение об уничтожении файлов автономно: она отправляет запрос на управляющий сервер и только после получения разрешения от него начинает свою разрушительную деятельность. Файлы с испорченным содержимым получают дополнительное расширение .CRY.

По данным «Известий», атаки CryWiper затронули мэрии и суды в регионах России. Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров считает, что атаки такого рода на российские органы власти могут быть связаны с геополитической обстановкой.