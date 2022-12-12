Специалисты «Роскомсвободы» заметили, что на прошлой неделе реестр запрещенных сайтов пополнили почти 15 000 новых записей. Такой активности аналитики не наблюдали со времен массовых блокировок в 2018 и 2021 годах. Кроме того, в России перестал работать популярный VPN-сервис Surfshark, и в Роскомнадзоре напомнили, что ограничивают работу нарушающих российское законодательство сервисов.

15 000 блокировок

Представители «Роскомсвободы» рассказали журналистам «Коммерсанта», что на прошлой неделе, с 5 по 11 декабря, в России заблокировали 14 800 интернет-ресурсов. Значительная доля требований о внесудебной блокировке приходится на ведомство, название которого не раскрывается. Правозащитники предполагают, что речь идет о Генпрокуратуре. Для сравнения: в течение 2022 года блокировалось 1500-7000 ресурсов в неделю, в среднем 4900.

На прошлой неделе 2100 ресурсов (14% от общего числа) было заблокировано по решениям некоего неназванного ведомства. «Предположительно, это Генпрокуратура, потому что именно она у нас "вдруг" исчезла из выгрузок», — объяснила журналистам пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.

Издание напоминает, что упоминания Генпрокуратуры и реквизиты ее решений о блокировках перестали отображаться в системе мониторинга «Роскомсвободы» в ноябре 2022 года. А в декабре Роскомнадзор опубликовал на regulation.gov.ru проект приказа, по которому можно будет не раскрывать сведения о решениях Генпрокуратуры.

Генпрокуратура располагает полномочиями по блокировке самой разной информации, от сведений о военной операции на Украине, объявленных в России недостоверными, до предложений о продаже поддельных дипломов. При этом в «Роскомсвободе» сообщают, что не наблюдают аномального преобладания одной категории над другой в структуре блокировок. Так, Федеральная налоговая служба, ответственная за большинство внесудебных блокировок в 2022 году (31%), на минувшей неделе была причастна к 12% ограничений доступа. Судебные блокировки с 5 декабря составили 60% от общего числа, в течение года они занимали 35%.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян рассказал журналистам, что в последнее время доступность сайтов в РФ ощутимо не ухудшалась, а это может свидетельствовать о синхронизации реестра заблокированных сайтов со списками для фильтрации, отправляемыми на ТСПУ. По его словам, причина может быть сугубо формальной — «близится конец года, настает пора отчетов». Также Казарян отметил, что зачастую закрывается доступ к сайтам, на которые бы вне факта блокировки никто и не обратил бы внимания: «логика блокировок далеко не всегда соответствует соразмерности угроз».

Surfshark

Вчера пользователи обнаружили, что VPN-сервис Surfshark перестал работать в России: не работают приложения для десктопов и мобильных устройств (Android, iOS) а также расширение для браузера Chrome. Пользователи пишут, что не могут подключиться к серверам ни одной страны, а само приложение запускается через раз.

По информации «Хабра», проблема носит массовый характер: сервис не работает в сетях МТС, Tele2, Yota и «Мегафон», а также у части абонентов «Билайна». Через проводное подключение у российских пользователей наблюдается частичное ограничение в работе сервиса.

В ответ на многочисленные жалобы официальный аккаунт Surfshark в Twitter посоветовал пользователям обращаться в поддержку и сообщать о проблемах детальнее, однако в компании признали, что пока не располагают информацией о причинах происходящего.

Как стало известно теперь, Surfshark, похоже, действительно заблокирован на территории РФ. Так, в ответ на вопрос о блокировке Surfshark, представители Роскомнадзора сообщили СМИ, что ведомство постоянно обновляет перечень работающих в России VPN и ограничивает работу нарушающих российское законодательство сервисов.