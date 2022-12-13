Сэм Бэн­кман‑Фрид, бывший глава и основатель криптовалютной биржи FTX, «рухнувшей» в прошлом месяце, арестован властями Багамских островов по запросу США.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже выдвинула против Бэн­кмана‑Фрида обвинения, утверждая, что он умышленно организовал мошенническую схему по обману инвесторов и незаконно использовал средства клиентов, которые вложили в биржу в общей сложности 1,8 млрд долларов.

Багамские правоохранители задержали Бэн­кмана‑Фрида вчера, 12 декабря 2022 года, о чем официально объявили представители прокуратуры США.

Напомню, что с момента скандального краха и банкротства FTX и фонда Alameda Research в прошлом месяце Бэн­кман‑Фрид оставался на свободе и находился на Багамских островах, где ранее базировалась штаб‑квар­тира FTX. Он охотно давал большие интервью, писал в Twitter, а на следующей неделе должен был прилететь в США и давать показания в Конгрессе.

Иронично, что в день ареста, в эфире подскаста Unusual Whales, Бэн­кман‑Фрид заявлял, что вовсе не боится лететь в США и не верит, что его могут арестовать. Похоже, его не пугали даже как минимум пять гражданских исков, в которых FTX, топ-менеджеров и звезд-промоутеров компании обвиняли в мошенничестве.

Как теперь сообщает SEC, Сэма Бэнкман-Фрида обвиняют в организации схемы по обману инвесторов криптовалютой платформы FTX, генеральным директором и соучредителем которой он являлся.

«Мы заявляем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик, основанный на лжи, при этом уверяя инвесторов, что это одна из безопасных конструкций в криптоиндустрии», — пишет председатель SEC Гэри Ген­слер.

Регулятор сообщает, что с мая 2019 года FTX привлекла более 1,8 млрд долларов от инвесторов, в том числе около 1,1 млрд долларов от 90 инвесторов из США. Власти подчеркивают, что хотя в своих выступлениях Бэнкман-Фрид продвигал FTX как безопасную и ответственную платформу для торговли криптоактивами, уделяющую особое внимание защите активов клиентов, на самом деле он организовал мошенническую схему, чтобы скрыть от инвесторов FTX:

тайное перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC (его частный хедж-фонд);

тайный особый режим, предоставленный Alameda на FTX, благодаря которому фонд имел практически неограниченную «кредитную линию», финансируемую средствами клиентов, а также на Alameda не распространялись ключевые меры по снижению рисков;

нераскрытый риск, связанный со значительным запасам переоцененных, неликвидных активов Alameda, включая токены, связанные с FTX.

Также подчеркивается, что Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов FTX в Alameda для тайных венчурных инвестиций, покупок дорогой недвижимости и крупных политических пожертвований.

«FTX действовала под прикрытием ширмы из внешней легитимности, которую создал мистер Бэнкман-Фрид, расхваливая, среди прочего, свои лучшие в своем классе системы контроля, включая проприетарный "risk engine", а также приверженность FTX строгим принципам защиты инвесторов и детальным terms of service. Но, как мы заявляем в наших обвинениях, эта ширма была не просто тонкой, она была мошеннической, — пишет Гурбир Грюал (Gurbir Grewal), глава отдела SEC по обеспечению соблюдения законодательства. — Крах FTX подчеркивает реальные риски, которые незарегистрированные платформы для торговли криптоактивами могут представлять как для инвесторов, так и для клиентов. Хотя мы продолжаем расследовать деятельность FTX и других юридических и физических лиц на предмет потенциальных нарушений федеральных законов о ценных бумагах, сегодня мы привлекаем мистера Бэнкмана-Фрида к ответственности за мошенническое получение миллиардов долларов от инвесторов FTX и неправомерное использование средств, принадлежащих клиентам FTX».

Интересно, что согласно официальным документам, в SEC полагают, что именно Бэнкман-Фрид принимал решения в Alameda, даже когда соруководителями компании стали Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко. По информации властей, Бэнкман-Фрид, ранее утверждавший, что он не владеет цифрами и вообще не знал, что происходит в Alameda, на самом деле контролировал инвестиционную и операционную деятельность фонда, регулярно общался с сотрудниками и имел полный доступ ко всем внутренним записям и данным.