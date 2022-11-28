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FTX и Сэм Бэнкман-Фрид
Криптовалютная биржа FTX (от Futures Exchange) появилась в 2019 году и уже через пару лет вошла в тройку мировых лидеров, составив уверенную конкуренцию таким гигантам, как Binance и Coinbase. Штаб‑квартира компании, которую основали Сэм Бэнкман‑Фрид (Sam Bankman-Fried), Цзысяо «Гэри» Ван (Zixiao «Gary» Wang) и Нишад Сингх (Nishad Singh), в последнее время находилась на Багамах.
До FTX у Бэнкмана‑Фрида был хедж‑фонд Alameda Research, который он основал в 2017 году. Запомни это название, так как крах FTX тесно связан с Alameda, а корень произошедшего крылся именно в отношениях между компаниями Бэнкмана‑Фрида.
Так как Сэм Бэнкман‑Фрид — главный герой нашей сегодняшней истории, стоит остановиться на его биографии чуть подробнее. Интересно, что тридцатилетний бизнесмен не может похвастаться какими‑то серьезными карьерными достижениями до основания Alameda и FTX.
Он окончил Массачусетский технологический институт, где получил диплом в области физики и математики. После учебы Бэнкман‑Фрид успел поработать только в трейдинговой компании Jane Street Capital и сразу после этого ушел «в свободное плавание» и основал Alameda, которая начинала с простого арбитража биткоина в паре с японской иеной.
В начале ноября 2022 года, пока FTX еще не пошла ко дну, состояние ее основателя оценивалось примерно в 10–16 миллиардов долларов США, он входил в список миллиардеров Forbes и список самых влиятельных людей по версии TIME. На момент краха Сэму Бэнкману‑Фриду принадлежало 50% FTX и 100% Alameda Research.
При этом FTX насчитывала больше миллиона пользователей и была второй в мире по объему криптовалютной биржей. До банкротства FTX имела прекрасную репутацию (равно как и сам Бэнкман‑Фрид) и активно привлекала все новых клиентов, например крайне заманчивыми депозитными продуктами в биткоинах (ставка 5%) и в долларах США (8%) — ради них люди порой брали кредиты в обычных банках.
Биржа успешно привлекла и миллиарды долларов от ведущих венчурных инвесторов мира, включая Sequoia, SoftBank и Temasek, и еще недавно оценка компании достигала 32 миллиардов долларов США.
Alameda Research, в свою очередь, была одним из крупнейших маркетмейкеров, с обширным инвестиционным портфелем, о котором мы поговорим чуть позже.
Начало конца: заметка CoinDesk
Первым камешком в огород FTX, в итоге породившим настоящую лавину, послужила статья издания CoinDesk. В начале ноября в руки журналистов попали внутренние документы Alameda, из которых складывалась очень интересная картина.
Согласно бумагам, на 30 июня 2022 года активы Alameda составляли 14,6 миллиарда долларов США и большая их часть представляла собой utility-токены FTT, выпущенные самой FTX. То есть второй компанией Бэнкмана‑Фрида.
3,66 миллиарда составляли «разблокированные FTT» и еще 2,15 миллиарда — «FTT в обеспечении» (залоговые токены). Таким образом, оказалось, что это самый крупный, а также третий по величине активы Alameda. При этом, если говорить о чистых активах компании (за вычетом займов примерно на 8 миллиардов долларов), именно токены FTT были львиной долей активов.
«Удивительно, но большая часть чистого капитала в бизнесе Alameda — это собственный, централизованно контролируемый и созданный из воздуха токен FTX», — писало издание.
При этом, согласно официальным данным с сайта самой FTX, в обращении должно было находиться около 197 миллионов токенов FTT на сумму примерно 5,1 миллиарда долларов. Фактически это означало, что, если что‑то вдруг произойдет с FTT, стоимостью токенов и котировками, кредиты окажутся ничем не обеспечены и хедж‑фонд Бэнкмана‑Фрида очень быстро станет банкротом и «лопнет».
Еще в сентябре аналитики издания Bloomberg выражали обеспокоенность тем, что 22% от объема всех депозитов и выводов средств с использованием цифровых кошельков FTX связаны с Alameda Research и здесь может иметь место конфликт интересов.
Эти публикации не остались незамеченными в криптосообществе, а инсайд CoinDesk и вовсе широко разошелся по профильным СМИ и форумам. Котировки FTT начали снижаться, а пресса писала, что Alameda использовала для своих операций не менее 10 миллиардов долларов из средств клиентов FTX, что попросту противозаконно.
Однако по‑настоящему сокрушительный удар по FTX и Alameda через несколько дней нанес основатель и глава Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao).
Еще в 2019 году, через шесть месяцев после того, как Бэнкман‑Фрид основал свою биржу, Чжао приобрел 20% акций компаний за 100 миллионов долларов. Спустя всего два года, в 2021 году, Бэнкман‑Фрид выкупил долю Чжао примерно за 2 миллиарда долларов в BUSD и FTT.
После скандального разоблачения CoinDesk Чжао объявил в Twitter, что Binance намерена ликвидировать все свои активы в FTT и будет продавать их постепенно, в течение нескольких месяцев, чтобы оказывать минимальное влияние на состояние рынка.
Тогда глава Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) публично обратилась к Чжао, предложив выкупить все токены FTT по 22 доллара за штуку, стремясь уменьшить влияние на курс токена, однако глава Binance остался непреклонен, заявив: «Мы находимся на свободном рынке».
Параллельно с этим и сам Бэнкман‑Фрид пытался развеять всеобщие опасения и писал, что слухи необоснованны, у FTX нет никаких проблем, а обнародованный прессой баланс компании был неполон (якобы у FTX есть еще 10 миллиардов других средств, а кредиты почти закрыты). Однако это уже не помогало: с биржи начался массовый отток средств.
Когда даже такой влиятельный человек в криптовалютном мире, как Чжао, уверен в том, что какой‑то актив пора продавать, большинство последует его примеру, уверившись, что действительно «запахло жареным». И клиенты FTX бросились спасать свои активы.
При этом Чжао назидательно писал в Twitter (не называя конкретных имен и названий, но все всё понимали), что никогда нельзя использовать созданный тобой токен для залога, а также нельзя использовать заемные средства в криптобизнесе.
Крах и банкротство
Когда пользователи запаниковали и с FTX начался массовый отток средств, ситуация, скорее всего, еще не была катастрофической. Был шанс спасти ее, и Бэнкман‑Фрид заверял общественность, что у FTX просто возникли временные проблемы с ликвидностью. По слухам, в это время он отчаянно пытался привлечь какое‑то внешнее финансирование и даже продать часть компании.
Чжао тем временем писал в Twitter, что все происходящее — это вовсе не спланированная акция против FTX, но затем вдруг неожиданно сообщил, что Binance может выкупить FTX, тем самым спасти биржу и помочь ей покрыть все обязательства перед клиентами. Его слова почти сразу подтвердил и Бэнкман‑Фрид, сообщив, что предварительное соглашение уже достигнуто.
После этой новости все окончательно уверились в том, что сама FTX уже «не жилец», так как скорость, с которой компании достигли соглашения (всего пара дней), явно сигнализировала о том, что у FTX попросту не осталось иного выбора.
Когда еще через день Чжао также неожиданно объявил о том, что сделки не будет, паника началась уже не только среди клиентов FTX, но и на рынках в целом. Дело в том, что глава Binance «передумал» после беглой оценки финансового состояния и дел FTX. Чжао заявил, что надеялся «поддержать клиентов FTX и обеспечить ликвидность», однако обнаруженные проблемы оказались вне зоны контроля Binance, и компания не имеет возможности помочь.
Похоже, Чжао попросту не был готов вкладывать в FTX от 4 до 8 миллиардов долларов. По информации Bloomberg, дефицит именно таких размеров внезапно возник у компании Бэнкмана‑Фрида и именно такие вливания еще могли спасти биржу от банкротства. При этом журналисты ссылались на слова самого SBF и его телефонный разговор с инвесторами, содержание которого изданию пересказал инсайдер.
В Binance отмечали и что вынуждены отказаться от помощи FTX в свете новостей о нецелевом использовании средств клиентов, а также в связи с возможным расследованием со стороны властей США.
Так как сделка с Binance сорвалась, а других желающих помочь почему‑то не нашлось, уже 11 ноября 2022 года Бэнкман‑Фрид сообщил в Twitter, что FTX и Alameda инициируют процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Управление компанией при этом было передано опытному специалисту по ликвидациям Джону Джею Рэю III (John Jay Ray III), который, в частности, занимался не менее скандальным банкротством компании Enron в начале нулевых.
В своих сообщениях Бэнкман‑Фрид извинялся перед сообществом, клятвенно обещал все исправить, писал, что его компании вовсе не обязательно пришел конец, а параллельно с этим рассказывал журналистам, что он больше не миллиардер.
Взлом?
Одновременно с описанными выше событиями произошло и нечто странное: FTX вроде бы взломали и с биржи пропало около 400 миллионов долларов. Почему «вроде бы»? Потому что никто до сих пор точно не понял, что именно произошло.
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