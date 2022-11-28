В нояб­ре 2022 года крип­товалют­ное сооб­щес­тво пережи­ло огромное пот­рясение — неожи­дан­ный крах бир­жи FTX, которая еще недав­но счи­талась одной из круп­ней­ших в мире, наряду с Binance и Coinbase. Скан­дал вок­руг FTX, ее бан­кротс­тво и пос­ледовав­шее за этим ограбле­ние пов­лияли на весь рынок в целом, негатив­но ска­зались на котиров­ках крип­товалют и серь­езно пошат­нули доверие поль­зовате­лей и инвесто­ров. Сегод­ня раз­берем­ся в том, как это про­изош­ло и чем гро­зит в будущем.

FTX и Сэм Бэнкман-Фрид

Крип­товалют­ная бир­жа FTX (от Futures Exchange) появи­лась в 2019 году и уже через пару лет вош­ла в трой­ку мировых лидеров, сос­тавив уве­рен­ную кон­курен­цию таким гиган­там, как Binance и Coinbase. Штаб‑квар­тира ком­пании, которую осно­вали Сэм Бэн­кман‑Фрид (Sam Bankman-Fried), Цзы­сяо «Гэри» Ван (Zixiao «Gary» Wang) и Нишад Сингх (Nishad Singh), в пос­леднее вре­мя находи­лась на Багамах.

До FTX у Бэн­кма­на‑Фри­да был хедж‑фонд Alameda Research, который он осно­вал в 2017 году. Запом­ни это наз­вание, так как крах FTX тес­но свя­зан с Alameda, а корень про­изо­шед­шего крыл­ся имен­но в отно­шени­ях меж­ду ком­пани­ями Бэн­кма­на‑Фри­да.

Так как Сэм Бэн­кман‑Фрид — глав­ный герой нашей сегод­няшней исто­рии, сто­ит оста­новить­ся на его биог­рафии чуть под­робнее. Инте­рес­но, что трид­цатилет­ний биз­несмен не может пох­вастать­ся какими‑то серь­езны­ми карь­ерны­ми дос­тижени­ями до осно­вания Alameda и FTX.

Он окон­чил Мас­сачусет­ский тех­нологи­чес­кий инсти­тут, где получил дип­лом в области физики и матема­тики. Пос­ле уче­бы Бэн­кман‑Фрид успел порабо­тать толь­ко в трей­дин­говой ком­пании Jane Street Capital и сра­зу пос­ле это­го ушел «в сво­бод­ное пла­вание» и осно­вал Alameda, которая начина­ла с прос­того арбитра­жа бит­коина в паре с япон­ской иеной.

В начале нояб­ря 2022 года, пока FTX еще не пош­ла ко дну, сос­тояние ее осно­вате­ля оце­нива­лось при­мер­но в 10–16 мил­лиар­дов дол­ларов США, он вхо­дил в спи­сок мил­лиар­деров Forbes и спи­сок самых вли­ятель­ных людей по вер­сии TIME. На момент кра­ха Сэму Бэн­кма­ну‑Фри­ду при­над­лежало 50% FTX и 100% Alameda Research.

При этом FTX нас­читыва­ла боль­ше мил­лиона поль­зовате­лей и была вто­рой в мире по объ­ему крип­товалют­ной бир­жей. До бан­кротс­тва FTX име­ла прек­расную репута­цию (рав­но как и сам Бэн­кман‑Фрид) и активно прив­лекала все новых кли­ентов, нап­ример край­не заман­чивыми депозит­ными про­дук­тами в бит­коинах (став­ка 5%) и в дол­ларах США (8%) — ради них люди порой бра­ли кре­диты в обыч­ных бан­ках.

Бир­жа успешно прив­лекла и мил­лиар­ды дол­ларов от ведущих вен­чурных инвесто­ров мира, вклю­чая Sequoia, SoftBank и Temasek, и еще недав­но оцен­ка ком­пании дос­тигала 32 мил­лиар­дов дол­ларов США.

Alameda Research, в свою оче­редь, была одним из круп­ней­ших мар­кетмей­керов, с обширным инвести­цион­ным пор­тфе­лем, о котором мы погово­рим чуть поз­же.

Начало конца: заметка CoinDesk

Пер­вым камеш­ком в ого­род FTX, в ито­ге породив­шим нас­тоящую лавину, пос­лужила статья изда­ния CoinDesk. В начале нояб­ря в руки жур­налис­тов попали внут­ренние докумен­ты Alameda, из которых скла­дыва­лась очень инте­рес­ная кар­тина.

Сог­ласно бумагам, на 30 июня 2022 года акти­вы Alameda сос­тавля­ли 14,6 мил­лиар­да дол­ларов США и боль­шая их часть пред­став­ляла собой utility-токены FTT, выпущен­ные самой FTX. То есть вто­рой ком­пани­ей Бэн­кма­на‑Фри­да.

3,66 мил­лиар­да сос­тавля­ли «раз­бло­киро­ван­ные FTT» и еще 2,15 мил­лиар­да — «FTT в обес­печении» (залого­вые токены). Таким обра­зом, ока­залось, что это самый круп­ный, а так­же тре­тий по величи­не акти­вы Alameda. При этом, если говорить о чис­тых акти­вах ком­пании (за вычетом зай­мов при­мер­но на 8 мил­лиар­дов дол­ларов), имен­но токены FTT были льви­ной долей акти­вов.

«Уди­витель­но, но боль­шая часть чис­того капита­ла в биз­несе Alameda — это собс­твен­ный, цен­тра­лизо­ван­но кон­тро­лиру­емый и соз­данный из воз­духа токен FTX», — писало изда­ние.

При этом, сог­ласно офи­циаль­ным дан­ным с сай­та самой FTX, в обра­щении дол­жно было находить­ся око­ло 197 мил­лионов токенов FTT на сум­му при­мер­но 5,1 мил­лиар­да дол­ларов. Фак­тичес­ки это озна­чало, что, если что‑то вдруг про­изой­дет с FTT, сто­имостью токенов и котиров­ками, кре­диты ока­жут­ся ничем не обес­печены и хедж‑фонд Бэн­кма­на‑Фри­да очень быс­тро ста­нет бан­кро­том и «лоп­нет».

Еще в сен­тябре ана­лити­ки изда­ния Bloomberg выража­ли обес­поко­енность тем, что 22% от объ­ема всех депози­тов и выводов средств с исполь­зовани­ем циф­ровых кошель­ков FTX свя­заны с Alameda Research и здесь может иметь мес­то кон­фликт инте­ресов.

Эти пуб­ликации не оста­лись незаме­чен­ными в крип­тосо­общес­тве, а инсайд CoinDesk и вов­се широко разошел­ся по про­филь­ным СМИ и форумам. Котиров­ки FTT начали сни­жать­ся, а прес­са писала, что Alameda исполь­зовала для сво­их опе­раций не менее 10 мил­лиар­дов дол­ларов из средств кли­ентов FTX, что поп­росту про­тиво­закон­но.

Од­нако по‑нас­тояще­му сок­рушитель­ный удар по FTX и Alameda через нес­коль­ко дней нанес осно­ватель и гла­ва Binance Чан­пэн Чжао (Changpeng Zhao).

Еще в 2019 году, через шесть месяцев пос­ле того, как Бэн­кман‑Фрид осно­вал свою бир­жу, Чжао при­обрел 20% акций ком­паний за 100 мил­лионов дол­ларов. Спус­тя все­го два года, в 2021 году, Бэн­кман‑Фрид выкупил долю Чжао при­мер­но за 2 мил­лиар­да дол­ларов в BUSD и FTT.

Пос­ле скан­даль­ного разоб­лачения CoinDesk Чжао объ­явил в Twitter, что Binance намере­на лик­видиро­вать все свои акти­вы в FTT и будет про­давать их пос­тепен­но, в течение нес­коль­ких месяцев, что­бы ока­зывать минималь­ное вли­яние на сос­тояние рын­ка.

Тог­да гла­ва Alameda Research Кэролайн Элли­сон (Caroline Ellison) пуб­лично обра­тилась к Чжао, пред­ложив выкупить все токены FTT по 22 дол­лара за шту­ку, стре­мясь умень­шить вли­яние на курс токена, одна­ко гла­ва Binance остался неп­рекло­нен, заявив: «Мы находим­ся на сво­бод­ном рын­ке».

Па­рал­лель­но с этим и сам Бэн­кман‑Фрид пытал­ся раз­веять все­общие опа­сения и писал, что слу­хи необос­нован­ны, у FTX нет никаких проб­лем, а обна­родо­ван­ный прес­сой баланс ком­пании был неполон (яко­бы у FTX есть еще 10 мил­лиар­дов дру­гих средств, а кре­диты поч­ти зак­рыты). Одна­ко это уже не помога­ло: с бир­жи начал­ся мас­совый отток средств.

Ког­да даже такой вли­ятель­ный человек в крип­товалют­ном мире, как Чжао, уве­рен в том, что какой‑то актив пора про­давать, боль­шинс­тво пос­леду­ет его при­меру, уве­рив­шись, что дей­стви­тель­но «запах­ло жареным». И кли­енты FTX бро­сились спа­сать свои акти­вы.

При этом Чжао назида­тель­но писал в Twitter (не называя кон­крет­ных имен и наз­ваний, но все всё понима­ли), что никог­да нель­зя исполь­зовать соз­данный тобой токен для залога, а так­же нель­зя исполь­зовать заем­ные средс­тва в крип­тобиз­несе.

Крах и банкротство

Ког­да поль­зовате­ли запани­кова­ли и с FTX начал­ся мас­совый отток средств, ситу­ация, ско­рее все­го, еще не была катас­тро­фичес­кой. Был шанс спас­ти ее, и Бэн­кман‑Фрид заверял общес­твен­ность, что у FTX прос­то воз­никли вре­мен­ные проб­лемы с лик­видностью. По слу­хам, в это вре­мя он отча­янно пытал­ся прив­лечь какое‑то внеш­нее финан­сирова­ние и даже про­дать часть ком­пании.

Чжао тем вре­менем писал в Twitter, что все про­исхо­дящее — это вов­се не спла­ниро­ван­ная акция про­тив FTX, но затем вдруг неожи­дан­но сооб­щил, что Binance может выкупить FTX, тем самым спас­ти бир­жу и помочь ей пок­рыть все обя­затель­ства перед кли­ента­ми. Его сло­ва поч­ти сра­зу под­твер­дил и Бэн­кман‑Фрид, сооб­щив, что пред­варитель­ное сог­лашение уже дос­тигну­то.

Пос­ле этой новос­ти все окон­чатель­но уве­рились в том, что сама FTX уже «не жилец», так как ско­рость, с которой ком­пании дос­тигли сог­лашения (все­го пара дней), явно сиг­нализи­рова­ла о том, что у FTX поп­росту не оста­лось ино­го выбора.

Ког­да еще через день Чжао так­же неожи­дан­но объ­явил о том, что сдел­ки не будет, паника началась уже не толь­ко сре­ди кли­ентов FTX, но и на рын­ках в целом. Дело в том, что гла­ва Binance «переду­мал» пос­ле бег­лой оцен­ки финан­сового сос­тояния и дел FTX. Чжао заявил, что наде­ялся «под­держать кли­ентов FTX и обес­печить лик­видность», одна­ко обна­ружен­ные проб­лемы ока­зались вне зоны кон­тро­ля Binance, и ком­пания не име­ет воз­можнос­ти помочь.

По­хоже, Чжао поп­росту не был готов вкла­дывать в FTX от 4 до 8 мил­лиар­дов дол­ларов. По ин­форма­ции Bloomberg, дефицит имен­но таких раз­меров вне­зап­но воз­ник у ком­пании Бэн­кма­на‑Фри­да и имен­но такие вли­вания еще мог­ли спас­ти бир­жу от бан­кротс­тва. При этом жур­налис­ты ссы­лались на сло­ва самого SBF и его телефон­ный раз­говор с инвесто­рами, содер­жание которо­го изда­нию перес­казал инсай­дер.

В Binance отме­чали и что вынуж­дены отка­зать­ся от помощи FTX в све­те новос­тей о нецеле­вом исполь­зовании средств кли­ентов, а так­же в свя­зи с воз­можным рас­сле­дова­нием со сто­роны влас­тей США.

Так как сдел­ка с Binance сор­валась, а дру­гих жела­ющих помочь почему‑то не наш­лось, уже 11 нояб­ря 2022 года Бэн­кман‑Фрид со­общил в Twitter, что FTX и Alameda ини­циируют про­цеду­ру бан­кротс­тва в соот­ветс­твии со стать­ей 11 Кодек­са о бан­кротс­тве США. Управле­ние ком­пани­ей при этом было переда­но опыт­ному спе­циалис­ту по лик­видаци­ям Джо­ну Джею Рэю III (John Jay Ray III), который, в час­тнос­ти, занимал­ся не менее скан­даль­ным бан­кротс­твом ком­пании Enron в начале нулевых.

В сво­их сооб­щени­ях Бэн­кман‑Фрид изви­нял­ся перед сооб­щес­твом, клят­венно обе­щал все испра­вить, писал, что его ком­пании вов­се не обя­затель­но при­шел конец, а парал­лель­но с этим рас­ска­зывал жур­налис­там, что он боль­ше не мил­лиар­дер.

Взлом?

Од­новре­мен­но с опи­сан­ными выше событи­ями про­изош­ло и неч­то стран­ное: FTX вро­де бы взло­мали и с бир­жи про­пало око­ло 400 мил­лионов дол­ларов. Почему «вро­де бы»? Потому что ник­то до сих пор точ­но не понял, что имен­но про­изош­ло.