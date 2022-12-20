Разработчики Google объявили, что добавляют сквозное шифрование (end-to-end encryption, E2EE) в веб-версию Gmail, что позволит пользователям Google Workspace отправлять и получать зашифрованные письма внутри и за пределами своего домена.

В компании говорят, что это гарантирует, что серверы Google не смогут расшифровать конфиденциальные данные, передаваемые в теле письма и вложениях (включая встроенные изображения). При этом заголовок письма (включая тему, временные метки и списки получателей) не шифруется.

В Google называют такое шифрование «шифрованием на стороне клиента» (client-side encryption), и ранее оно уже заработало для пользователей Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Google Meet и Google Calendar (бета-версия).

«Вы можете использовать собственные ключи шифрования для шифрования данных вашей организации (в дополнение к шифрованию по умолчанию, которое предоставляет Google Workspace). С шифрованием на стороне клиента Google Workspace выполняет шифрование контента в браузере клиента, то есть до того, как какие-либо данные будут переданы или сохранены в облачном хранилище Drive», — объясняют в компании.

Бета-версия Gmail E2EE уже доступна для клиентов Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus и Education Standard. Они могут подать заявку на участие в бета-тестировании до 20 января 2023 года.

К сожалению, пока эта функциональность недоступна для пользователей с личными учетными записями Google или Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, некоммерческих организаций, а также для устаревших клиентов G Suite Basic и Business.