Разработчики WhatsApp сообщили, что теперь мессенджер будет поддерживать подключение через прокси-серверы, на тот случай, если правительство блокирует сервис в стране пользователя или там наблюдаются отключения интернета. Новая опция уже доступна для всех пользователей последних версий WhatsApp для iOS и Android.

«Мы продолжаем бороться за ваше право на свободное и конфиденциальное общение. Теперь даже если прямое подключение к WhatsApp невозможно, вы можете оставаться на связи через сервер, созданный волонтерами и организациями, помогающими другим общаться свободно, — пишут разработчики в своем анонсе. — Благодаря этой функции у каждого будет доступ к WhatsApp, даже если подключение к интернету в регионе заблокировано или прервано».

В официальном сообщении подчеркивается, что подключение через прокси по-прежнему обеспечивает конфиденциальность и безопасность общения, поскольку сообщения пользователей все так же защищены сквозным шифрованием. То есть никто на стороне прокси-сервера, Meta* или WhatsApp не сможет их прочесть.

При этом, как видно на скриншоте ниже, при включении прокси-сервера пользователя предупреждают о том, что его IP-адрес может быть виден прокси-провайдеру.

Также разработчики пишут, что создать собственный прокси-сервер совсем нетрудно, и публикуют инструкции по его настройке.

«Надеемся, что в 2023 году никому не придется столкнуться с отключениями интернета. Ограничения доступа к сети, которые на протяжении месяцев действовали в Иране, являются нарушением прав человека и мешают людям получать неотложную помощь. Если такие случаи будут повторяться, наше решение поможет людям поддерживать безопасную и надежную связь друг с другом», — резюмируют разработчики.

* Meta Platforms признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена в России