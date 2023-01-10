Сегодня, 10 января 2023 года, Windows 8.1 получит свое последнее обновление безопасности, а также на этой неделе будет прекращена расширенная поддержка (Extended Security Updates, ESU) Windows 7 Professional и Enterprise, которая последние годы осуществлялась на платной основе и предоставляла пользователям патчи для критических и важных уязвимостей.

Напомню, что Windows 7 была выпущена в далеком 2009 году, и ее поддержка официально прекратилась еще в январе 2015 года. Однако после этого продленная поддержка действовала до января 2020 года, а упомянутая выше платная расширенная поддержка до недавнего времени оставалась последней возможностью для клиентов, которым по-прежнему требовалось запускать устаревшие продукты Microsoft после окончания поддержки.

Также к концу подходит «срок службы» всех выпусков Windows 8.1, выпущенной девять лет назад, осенью 2013 года.

«Большинство устройств, работающих под управлением Windows 7, не соответствуют аппаратным требованиям для обновления до Windows 11. В качестве альтернативы совместимые ПК с Windows 7 можно обновить до Windows 10, купив и установив полную версию программного обеспечения», — пишут представители Microsoft, но напоминают, что срок поддержки Windows 10 истекает 14 октября 2025 года.

Согласно данным Statcounter, в настоящее время на Windows 7 работает на более чем 11% всех систем Windows в мире, а Windows 8.1 используют 2,59% клиентов Microsoft.

Также нужно сказать, что на следующей неделе разработчики выпустят Microsoft Edge 109, и это будет последняя версия браузера с поддержкой Windows 7 и Windows 8/8.1. Кроме того, эта версия Edge станет последней, поддерживающей Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2.

Осенью прошлого года об аналогичном решении уже сообщали представители Google: с релизом браузера Google Chrome 110, который запланирован на начало февраля 2023 года, в браузере так же будет прекращена официальная поддержка Windows 7 и 8.1.