В конец прошлой недели российские СМИ сообщили, что компания Intel снова открыла российским пользователям доступ к скачиванию ПО и драйверов со своего официального сайта. При этом представители Intel заявили, что по-прежнему соблюдают все экспортные правила и санкции, а доступ к загрузкам открыт для выполнения гарантийных обязательств.

На прошлой неделе «Известия» сообщили, что официальный сайт Intel, заблокированный для российских пользователей с 25 февраля 2022 года, снова начал загружаться без VPN и опять позволяет скачать драйверы и ПО для продуктов компании.

Эксперты, с которыми пообщались журналисты, полагали, что разблокировка, вероятно, связана с тем, что под ограничения попадали не только российские граждане и фирмы, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России. Однако, похоже, это не так.

Издание Tom’s Hardware приводит официальный комментарий представителей Intel. В компании сообщили, что в последнее время в ее деятельности «не произошло никаких изменений»: в феврале и марте 2022 года Intel приостановила все поставки клиентам из России и Беларуси, а в апреле 2022 года объявила, что приостанавливает свою деятельность в России.

Тем не менее, в пресс-службе Intel подтвердили, что загрузки для российских пользователей действительно разблокированы ради соблюдения гарантийных обязательств.