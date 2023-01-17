Бесплатный социальный детектив Goose Goose Duck, который недавно побил рекорд Among Us по количеству пользователей, одновременно находящихся в игре, постоянно подвергается DDoS-атакам. Разработчики заявили, что уже привлекли к делу сторонних специалистов по кибербезопасности, чтобы те помогли им справиться с этой проблемой. ­

Хотя Goose Goose Duck, созданная Gaggle Studios, вышла еще октябре 2021 года, долгое время пользователи ее практически не замечали. Лишь в конце 2022 года игра вдруг стала настоящим хитом, повторив и превзойдя успех Among Us, бесплатным клоном которой она, по сути, и является.

Так, по информации SteamDB, пиковый онлайн Among Us в 2020 году составил 447 476 игроков, а вот Goose Goose Duck в начале января 2023 года установила рекорд в 702 845 пользователей, одновременно находящихся в игре, что делает ее одной и самых популярных игр в Steam.

Однако разработчики игры пишут, что на протяжении последних двух месяцев серверы Goose Goose Duck постоянно подвергаются DDoS-атакам, и это стало большой проблемой. Из-за атак начали регулярно происходить сбои и отключения игровых сервисов.

«14 декабря мы [впервые] публично заявили о том, что подверглись DDoS-атаке. Атаки происходили до и после этого дня. Нас атакуют уже два месяца, но мы не хотели упоминать об этом, чтобы не тревожить игроков. Мы полагали, что, возможно, злоумышленники остановятся, если мы просто продолжим предоставлять игрокам хороший сервис. Но они не остановились, — рассказывают разработчики. — Кто нас атакует? У нас есть ряд теорий, но было бы безответственно рассуждать о них публично. Любая продолжительная атака на цель стоит дорого, поэтому в распоряжении злоумышленников имеется много ресурсов. Также существует большая вероятность, что это сразу несколько разных групп злоумышленников».

Создатели Goose Goose Duck говорят, что в итоге они были вынуждены нанять сторонних ИБ-специалистов, которые теперь должны помочь компании справиться с постоянными атаками и стабилизовать работу игровых серверов. Кого именно привлекли к решению этой задачи, и какие меры разработчикам предложили наемные киберспециалисты, пока не сообщается, так как в компании «не хотят раскрывать стратегию» и предоставлять DDoS’ерам дополнительную информацию.