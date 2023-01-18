По информации ИБ-специалистов, вчера в открытом доступе оказался дамп, содержащий 189 833 строки данных пользователей. В компании заявили, что по результатам предварительного анализа, утечка действительно имела место.

Сервис «1С:Урок» предназначен для использования электронных образовательных ресурсов учителями при подготовке к урокам и проведении занятий с учащимися начальной и средней школы, а также для самостоятельного освоения предложенного материала школьниками дома, говорится на сайте сервиса.

Об утечке сообщили аналитики Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), по словам которых дамп «1С:Урок» (urok.1c.ru) содержит:

email-адреса (185 000 уникальных адресов);

хешированные пароли (MD5 с солью и SHA512-Crypt);

ФИО;

телефоны (7500 уникальных номеров);

даты создания профилей и последнего входа в систему (с 21.08.2020 по 12.01.2023).

Как сообщили СМИ представители «1С», в компании уже изучают ситуацию с утечкой данных зарегистрированных пользователей образовательного сервиса, и причина попадания этой информации в открытый доступ уже устранена.