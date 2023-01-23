Riot Games, стоящая за созданием таких игр, как League of Legends и Valorant, сообщила, что вынуждена временно отложить выпуск патчей. Дело в том, что на прошлой неделе среда разработки компании была скомпрометирована.

О взломе представители Riot Games заявили в официальном Twitter в минувшие выходные, пообещав сообщать обо всем, что выявит проводящееся в настоящее время расследование.

«Ранее на этой неделе системы нашей среды разработки были скомпрометированы при помощи социальной инженерии, — пишут в компании. — Сейчас у нас нет всех ответов, но мы хотели сообщить вам заранее и заверить, что нет никаких признаков того, что компрометация затронула данные или личную информацию игроков».

Также в компании сообщили, что атака, к сожалению, помешает Riot Games выпускать контент по запланированному графику, а частота выхода патчей и обновлений для ряда игр будет временно нарушена. В частности, уже известно, что инцидент коснулся разработчиков League of Legends (LoL) и Teamfight Tactics (TFT).

«[Атака] может повлиять на дату выхода патча 13.2. Команда League of Legends работает над тем, чтобы расширить границы того, что мы можем исправить, чтобы вовремя внести большинство запланированных и протестированных изменений баланса, — пишут разработчики LoL, отмечая, что в состав патча 13.2, тем не менее, войдут все запланированные изменения. — Другие вещи, включая Ahri ASU, возможно, будут отложены до патча 13.3 (8 февраля)».