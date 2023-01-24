Специалисты Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) обнаружили в открытом доступе второй фрагмент базы данных, якобы связанной с «Почтой России» и содержащей информацию клиентов. Представители «Почты России» сообщают, что этот дамп является компиляцией из других утечек, не относящихся к компании.

По информации DLBI, первая часть этого дампа была опубликована в сети середине декабря прошлого года и содержала 141 780 строк. Появившийся второй фрагмент, который датирован примерно 30 ноября 2022, содержит 141 211 строк, среди которых:

ФИО;

адреса (регистрации и фактический);

телефоны;

email-адреса (не для всех);

СНИЛС/ИНН (не для всех);

пол;

датаы рождения;

серия/номер паспорта, кем и когда выдан.

По словам исследователей, на связь этой утечки с «Почтой России» указывают такие специфичные поля, как:

pepactivate: ПЭП (простая электронная подпись);

flag_abox: pochta.ru (абонентский почтовый ящик);

flag_digitalf22: почтовое извещение форма 22;

post_office: коды почтовых отделений.

Тем не менее, представители компании уже сообщили СМИ, что свежий дамп, попавший в открытый доступ, является лишь компиляцией из других утечек, не относящихся к «Почте России».