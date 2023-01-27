Аналитики Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщили, что на хакерском форуме опубликованы исходные коды сервиса для инвестиций на фондовом и валютном рынке «Газпромбанк Инвестиции».

По информации DLBI, в файлах утечки (всего более 233 000 штук) содержатся текстовые выгрузки с персональными данными клиентов сервиса. Данные актуальны на 17 мая 2021 года.

Так, в самой крупной выгрузке насчитывается 38 997 строк, включающих:

ФИО;

телефоны (34 590 уникальных номеров);

email-адреса (34 623 уникальных адреса);

пол;

даты рождения;

серии/номера паспортов, кем и когда выдан, код подразделения;

номер договора и его дата (с 12.05.2020 по 17.05.2021);

признак квалифицированного инвестора.

В другой выгрузке содержатся данные этих же клиентов, однако уже вместе с адресами.

Представители брокера «Ньютон Инвестиции», развивающего сервис «Газпромбанк Инвестиции», сообщили, что уже проверяют подлинность данных клиентов, и компания уведомила о ситуации надзорные органы.