Федеральное управление по информационной безопасности Германии предупредило, что пророссийская хак-группа Killnet организовала DDoS-атаки на сайты немецких аэропортов, органов власти и организаций финансового сектора. DDoS-атаки начались после принятого властями Германии решения о передаче Украине танков Leopard 2.

После того как на прошлой неделе правительство ФРГ подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2, в Telegram-канале Killnet было объявлено о старте «полномасштабной кибератаки» на сайты страны.

Целями хакеров стали крупнейшие аэропорты Германии, сайты госорганов, банки и так далее, и хакеры призвали другие группы присоединяться к атаке с хештегом #ГерманияRIP.

Как в итоге сообщили представители BSI, которые занимаются мониторингом киберугроз в стране, атаки группировки вызвали «небольшие перебои в работе», но в конечном итоге были «в основном отражены без серьезных последствий».

«В настоящее время некоторые сайты недоступны, но нет признаков прямого воздействия на соответствующие службы, и, согласно оценке BSI, этого не следует ожидать, если будут приняты обычные защитные меры», — прокомментировали в BSI.

Также стоит отметить, что относительно этих DDoS-атак дали комментарий и в Кремле. Говоря о сообщениях о хакерских атаках на сайты в Германии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что удивлен, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией, и он считает это абсурдным.