Многие пользователи Windows 10 столкнулись с навязчивыми полноэкранными уведомлениями, которые информируют о возможном «бесплатном обновлении» до Windows 11 и предлагают ознакомиться с возможностями новой версии ОС. И чтобы просто закрыть эти окна, приходится потрудиться.

В основном полноэкранные уведомления начали появляться после установки январских обновлений. Журналисты Windows Latest пишут, что такие сообщения теперь получают владельцы ПК под управлением Windows 10 21H2 и 22H2, однако также они наблюдали рекламу Windows 11 на машине, которая в последний раз обновлялась в августе 2022 года. То есть можно предположить, что эти уведомления все же связаны с чем-то на стороне сервера, а не с прошедшим «вторником обновлений».

Исходное полноэкранное всплывающее окно похоже на первую загрузку Windows 11, и, судя по всему, использует XAML. Сообщение информирует пользователя, что на его устройстве теперь «разблокировано» бесплатное обновление до Windows 11, и можно продолжать работать с Windows 10, пока Windows 11 загружается в фоновом режиме.

Несмотря на наличие в этом окне кнопки «Keep Windows 10» («Остаться на Windows 10»), ее нажатие не поможет избавиться от раздражающего уведомления. После ее нажатия возврата на рабочий стол не случится: вместо этого откроется другое окно под названием «Знакомство с Windows 11», где будут перечислены некоторые функции новой ОС, включая новое меню «Пуск», вкладки в Проводнике, новые настройки, Microsoft 365 и многое другое.

В этом окне тоже можно попытаться нажать на единственную доступную кнопку «Назад», но это не вернет на экран исходное уведомление о бесплатном обновлении до Windows 11. Вместо этого откроется другое окно: «Microsoft рекомендует Windows 11 для вашего ПК». Здесь пользователю расскажут, что при переходе на Windows 11 все его файлы сохранятся, и всегда можно будет вернуться к Windows 10.

Здесь же наконец появится опция «Decline update» («Отказаться от обновления»), после нажатия на которую отобразится финальное предупреждение «Вы останетесь на Windows 10». Однако даже эта страница рекламирует новые функции Windows 11, включая вкладки в Проводнике, и последний раз пытается завлечь пользователя, напоминая ему, что тот всегда сможет перейти на Windows 11 через Windows Update.

Журналисты отмечают, что избавиться от этих оповещений окончательно попросту невозможно, и они, к сожалению, могут снова появляться в будущем.

Напомню, что это далеко не первый случай, когда Microsoft пытается внедрить навязчивую рекламу в свои продукты. К примеру, еще в 2016 году Microsoft показывала рекламу OneDrive прямо в приложении «Проводника». Также три года назад компания тестировала рекламу бесплатных веб-приложений Office прямо в строке меню Wordpad для Windows 10, а реклама Edge отображалась в меню «Пуск» Windows 10 каждый раз, когда пользователь искал конкурирующий браузер.

Наконец, весной 2022 года компания внедрила рекламу прямо в «Проводник», чем вызвала недовольство пользователей. Правда, тогда в Microsoft сообщили, что произошла ошибка, и это был экспериментальный баннер, «который не предназначался для внешней аудитории». А осенью того же года пользователи обнаружили рекламу подписок Microsoft 365 Family прямо в Office 2021.